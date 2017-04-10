彰化縣警局今天舉行北斗、溪湖、田中三個分局卸任、新任分局長聯合交接典禮，由彰化縣警局楊崇德局長主持。



北斗分局長謝博賢榮調新竹縣警局竹東分局分局長，職缺由屏東縣警局枋寮分局長翁仲義調任。



溪湖分局長顏榮泰調任嘉義市警局第一分局分局長，職缺由南投縣警局信義分局長楊山明調任。



田中分局長王貴正調任基隆市警局第一分局分局長，職缺由台東縣警局大武分局長鄭穎聰調任。



（圖：左新任北斗分局長翁仲義、新任溪湖分局長楊山明、右新任田中分局長鄭穎聰）



