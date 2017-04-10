「有緣千里來相會，無緣對面手難牽。」一語道破無數人對於緣分的渴望和惆悵，但往往事與願違，茫茫人海中有緣人簡直少之又少，何時才能碰到屬於自己的緣分呢？由西山居研發、YouXi.com重磅推出的正版3D仙俠網游《劍俠情緣兵器譜》推出的全新「情緣系統」，將滿足單身人兒對愛情的渴望。無論是萍水相逢，亦或是戀人未滿，都將把你身邊微妙緣分化成觸手可及的精彩。現在就來感受「情緣系統」帶來的心跳體驗吧！

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[友情進階 讓愛情來得更猛烈]

友達以上、戀人未滿，是一個微妙而讓人難忘的緣分。在現實世界里，想要衝破「朋友」這層窗戶紙，成為情侶，是一件難上加難的事兒；然而在《劍俠情緣兵器譜》里，你卻可以和心儀的Ta喜結良緣，成為不可多得的知心伴侶。所有等級達到35級以上的玩家都可以通過「情緣系統」與自己心儀的異性結下善緣。需要結緣的雙方玩家可以組成2人隊伍前往月老處進行公審，但一定要保證雙方的親密度足夠高，此時向與自己有緣分的異性玩家發出結緣邀請，在對方確認之後，雙方結緣成功。

[互惠互利 情緣專屬福利共享]

結緣成功只是第一步，然而延續緣分使雙方實力變成1+1＞2才是玩家需要關心的問題。完成結緣后，玩家可以先通過情緣界面查看與伴侶結緣的詳細信息。當雙方結緣達到一定天數后還會獲得稀有的情緣專屬稱號。同時，已結情緣的玩家還可使用專屬情緣技能，一鍵傳送立即飛到你心愛的伴侶身邊。

當情緣積累到一定值可開啟玉佩功能，強化玉佩可額外增加角色的屬性。想要讓你們愛情的結晶情緣玉佩擁有更強大的威力，還需要額外使用進階和洗鍊道具。兩人一起完成情緣副本可獲得專屬情緣道具，增加彼此的好感度提高情緣點，當情緣點積累到一定值后，就能兌換稀有道具以提升玉佩屬性。除了玉佩以外，收集情緣信物也可為雙方角色增加額外基礎屬性，收集的越多基礎屬性增加的也就越多。

身為情侶的兩人需要將感情升溫，那麼情緣任務一定不可少。在情緣任務面板里，共包含情緣日環任務和情緣副本兩項內容，需要情緣間組隊才可完成。每天有一項10環情緣任務和2次情緣副本可供玩家挑戰，完成後即可領取元寶、經驗等超豐厚獎勵。

想知道你和Ta的情緣在全服中地位如何？那就來情緣社交看一看。在這裏，玩家可通過本服情緣排行為其他情緣點讚，點讚排行越高的情侶獲得的獎勵越多喲！當然，在這裏玩家還可以自由更換自己喜歡的情緣背景圖，讓你和Ta的每一天都能感受到新鮮與驚喜。

眾里尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。緣分是如此妙不可言，但緣分不會從天而降，如果不主動尋覓，就永遠也不會知道誰才是你的命中注定。《劍俠情緣兵器譜》情緣系統勁爆來襲，期待你尋找到屬於自己的甜蜜愛戀，開啟一段不同凡響的傳奇愛情！

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遊戲介紹：

《劍俠情緣兵器譜》是由西山居正版授權，西山居多盈研發，YouXi.com獨家代理的3D純正武俠頁游。玩家在劍俠遊戲中扮演一位武林高手，在波譎雲詭的江湖世界中破解重重迷霧，按照兵器譜上的記載，收集天下神兵利器，化解武林危機。遊戲使用3D來展現中國傳統武俠世界，將詩詞、歌舞、絲綢、古琴、音樂等多種具有中國傳統文化特色的元素融入到遊戲中，展現給玩家一個氣勢恢弘、壯麗華美的大唐世界。玩家通過兵器收集、裝備養成、幫派交互、地宮探險、組隊交互等多樣活動玩法，體驗精彩的武俠世界，感受別樣的劍俠情緣。