3月11日，《夢幻西遊》電腦版同人音樂大賽正式拉開帷幕。作為本次《夢幻西遊》電腦版聚聖三界同人文化盛典的重要組成部分，這一賽事在開啟不到短短一個月的時間里，就吸引了無數玩家前來參與。除了玩家之外，最近，擔綱本屆同人音樂大賽評審的知名歌手貳嬸也為大賽送上了自己創作的同人曲，期待能夠以此，為更多朋友展示《夢幻西遊》電腦版的魅力所在！

豪華評審團相邀！《滿城雪》引粉絲點讚

為了能夠吸引更多玩家參賽，《夢幻西遊》電腦版也派出了專業評審團。在這其中，有對遊戲本身有相當了解的《夢幻西遊》電腦版研發團隊，也有業內知名的原創歌手貳嬸、古風歌手河圖。

在最近，貳嬸更是通過微博，發佈了自己為本次大賽創作的最新歌曲《滿城雪》。在微博上，他更是表示自己在遊戲中最愛的角色是劍俠客，所以藉著這次同人音樂大賽的機會創作出劍俠客同人曲，也希望更多有才華的玩家能為夢幻創作更多的優秀同人作品。

這首同人曲《滿城雪》在貳嬸極具磁性的嗓音演繹下，陌上少年的江湖心事被刻畫得入木三分，在發佈不久后，就成功登上了Bilibili音樂原創榜第一名，網易雲音樂上的評論更是在一夜內吸引了1000條評論。（附上《滿城雪》的MV地址：http://music.163.com/#/mv？id=5477095）

而在貳嬸發佈一周后，知名古風音樂團隊滿漢全席成員蕭憶情、特曼也對歌曲進行了全新的演繹。而他們所發佈的燃情版《滿城雪》（鏈接：http://music.163.com/#/song？id=470619767），更是唱出了瀟洒俠客馳騁江湖的霸氣。

為夢而歌，夢幻玩家凝聚熱愛唱出心聲

《夢幻西遊》電腦版同人音樂大賽現在已經正式開啟。在不到一個月的時間里，就吸引了玩家們前來參與，秀出自己的天籟之音。

《回合》、《入夢》、《戀西遊》、《為愛追尋》、《夢幻西遊好想你》五大經典主題曲作為本次翻唱組指定曲目，在無數玩家的演繹之下，呈現出了鮮活的生命力。

在夢幻戰歌專場中，不少玩家以原創詞曲，演繹自己的夢幻情愫。在這其中，不乏驚艷之作。例如擁有天籟之聲的夢幻版生命樹（http://xyq.163.com/2017/trds/yinyue/zuopin.html?id=94）以及玩家燃情創作的夢幻英雄譜（http://xyq.163.com/2017/trds/yinyue/zuopin.html?id=169），玩家們自己擔綱作詞作曲和演唱，在大賽中全方位展示自己的音樂才華，表達自己對遊戲的無限熱愛。相信玩家在欣賞這些優秀作品的過程中，一定也會與這些創作者有所共鳴。

豐厚大獎期待原創者！《夢幻西遊》電腦版為君造夢

為了感謝玩家對這一賽事的支持和厚愛，《夢幻西遊》電腦版也為玩家提供了豐厚的獎勵。其中，獲得翻唱專場的冠軍玩家將獲得夢幻手辦一套、遊戲表情智能藍牙音響燈一個、年卡一張、專屬稱謂「同人音樂大賽冠軍」以及萬元現金大獎。此外，這一組別還設置了亞軍、季軍、第四~十名、人氣獎等諸多獎項，獲獎玩家將根據自己的成績，獲得不同檔次的獎品。

而夢幻戰歌專場則設置了填詞大師和創作大師兩大獎項，其中填詞大師將獲得夢幻手辦一套、遊戲表情智能藍牙音響燈一個、年卡一張、專屬稱謂「同人音樂填詞大師」以及萬元現金大獎，而創作大師則將獲得夢幻手辦一套、遊戲表情智能藍牙音響燈一個、年卡一張、專屬稱謂「同人音樂創作大師」以及兩萬元現金大獎！值得一提的是：想要獲得同人音樂創作大師的榮譽，需要採用完全原創全新的編曲編詞，並提交由本人演唱的MP3文件。相信這一規則，一定能夠吸引真正有才華的音樂大師，在這一舞台上，一展抱負！

4月28日，《夢幻西遊》電腦版同人音樂大賽就將結束作品徵集階段。期待每一個玩家能夠在此期間，為本次大賽獻上自己的夢之聲。現在，就請選擇對應的組別，展現自己的才華，為自己的青春留下濃墨重彩的一筆吧！了解更多關於同人音樂大賽的詳情>>>