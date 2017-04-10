新浪美股訊 日期:10日消息，京東集團CEO劉強東在個人頭條號中宣布，京東百萬便利店計劃出爐，未來五年京東將在全國開設超過一百萬家京東便利店。

劉強東稱，這一百萬家便利店當中將有一半在農村，要做到每個村都有。該計劃也是京東一萬家家電專賣店計劃后的第三個線下合作項目。

此外，劉強東還表示，京東還有一個線下線上融合的項目，目前處於保密狀態。