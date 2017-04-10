劉強東:5年內要開超過100萬家便利店 每個村都要有！北京新浪網 (2017-04-10 16:50)
新浪美股訊 日期:10日消息，京東集團CEO劉強東在個人頭條號中宣布，京東百萬便利店計劃出爐，未來五年京東將在全國開設超過一百萬家京東便利店。
劉強東稱，這一百萬家便利店當中將有一半在農村，要做到每個村都有。該計劃也是京東一萬家家電專賣店計劃后的第三個線下合作項目。
此外，劉強東還表示，京東還有一個線下線上融合的項目，目前處於保密狀態。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
饅頭 80g．饅頭人 耳機．奇美饅頭．手工饅頭．黃豆饅頭．饅頭人 抱枕．森永 嬰兒 小饅頭．Ballerina 饅頭．義美 包子．素包子．旺仔小饅頭．小饅頭 12000mAh 行動電源．可味手工包子．饅頭紙．山東饅頭．巧克力 饅頭．PETS 饅頭．craisins 饅頭．xdmodo 包子．乳酪饅頭．鮮奶饅頭．小饅頭媽媽罐．艾美 饅頭．Pet Village 饅頭．DoggyMan 饅頭．Clio blue 饅頭．饅頭人 靠枕．抹茶 饅頭．大饅頭．好天氣饅頭
疑Surface Pro5外形曝光：支持USB-C介面【北京新浪網】
再也不怕女朋友摔iPhone了,蘋果新專利保「屏」安【北京新浪網】
別總惦記三星S8 這些手機也可以秒變PC【北京新浪網】
關於三星Galaxy S8 你應該知道的20件事【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》