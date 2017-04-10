中華職棒／四月底統一洲際主場 邀八三夭擔任開球嘉賓NOWnews今日新聞 (2017-04-10 16:33)
今年度統一7-ELEVEN獅於台中洲際棒球場僅在四月底安排連續兩場賽事，也是本季唯一週末假日賽事，為了給球迷朋友最棒的賽事，4/29(六)球隊結合科學麵合作，特別由超帥氣陽光男孩郭阜林擔任代言人，拍攝新的年度廣告。
本次科學麵年度主題曲使用新世代搖滾天團「八三夭」歌曲，也將其歌曲由阿璞親自改編成為郭阜林專屬看台應援加油歌，搭配新口號，希望能帶動更多球迷進場來幫統一獅加油。聊起八三夭曾在2015年統一獅台南主場開幕戰擔任開球嘉賓，並在賽前演唱，獲得許多球迷及歌迷好評。
今年三月底，郭阜林也特別與八三夭相見歡，一起拍攝廣告影片，郭阜林表示：「很開心能夠與八三夭團員們一起拍攝，也很感謝阿璞親自幫我改編應援曲，整個節奏很輕快、很好聽，跟他們一起拍攝相處是一件很愉快的經驗，也希望大家能夠多多支持八三夭好聽的音樂創作。」
4/29統一獅洲際棒球場主場賽，將結合科學麵推出棒球主題日活動，將邀請到「八三夭」到場開球，歡迎球迷當天可以一起到場幫統一獅加油。即日起歡迎球迷朋友透過統一超商ibon售票系統購買預售票，搶先選購好座位，一起見證八三夭開球。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Lesportsac 媽媽包．BESIDE-U 媽媽包．方王媽媽 包組．中型 媽媽包．okiedog 媽媽包．空氣媽媽包．winghouse 媽媽包．Hoppop 餐椅媽媽包．防水媽媽包．肩背 媽媽包．cath kidston 媽媽包．冠軍 媽媽包．MUMUI 媽媽包 防水．媽媽包 Pink．B.P. 媽媽包．JoyBaby 媽媽包．ROOTOTE 媽媽包．多功能 防水 媽媽包．斜揹 媽媽包．輕量媽媽包．haru 媽媽包．MUMUI 媽媽包．epachi 媽媽包．JUJUBE 媽媽包．leslie 媽媽包．費雪 媽媽包．後背媽媽包．媽媽包 無尾熊．斜背媽媽包．媽媽包
- Panasonic國際牌 LED 第二代調光調色遙控燈38W金色線框吸頂
- STORY皮套王 Samsung S6 Style-G1 貝殼式抽拉帶 客製化皮套
- Hush Puppies 1958系列 軍風飛行腕錶(皮帶)-白/45mm
- 日象6人份全不鏽鋼養生電鍋 ZOR-0650S
- Weplay身體潛能開發系列【創意互動】神奇拼板 ATG-KC2009
- 【FH AUDIO】X4BT(HI-FI 立體聲擴大機)
- CHIMEI 奇美 16吋DC馬達微電腦ECO立扇 DF-16D0ST
- 《Newton牛頓科學雜誌》1年12期 + 1期 + 7-11禮券500元
- 【桐趣】木。工房4抽實木收納櫃
- 【音圓 卡拉OK組】B-580+BA-1063+ACT-941+Mercury 7.4(伴唱
美國四胞胎兄弟被耶魯哈佛錄取 玩田徑足球也不賴【北京新浪網】
上班族6元中大樂透966萬 不打算買房買車-圖【北京新浪網】
大樂透頭獎開5注734萬落3地 3注追加多得440萬【北京新浪網】
人機大戰第二季5月烏鎮見！ 慢棋+團隊配對賽【北京新浪網】
惠若琪率隊友助陣鄧紫棋演唱會 微博親密互動【北京新浪網】