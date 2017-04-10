今年度統一7-ELEVEN獅於台中洲際棒球場僅在四月底安排連續兩場賽事，也是本季唯一週末假日賽事，為了給球迷朋友最棒的賽事，4/29(六)球隊結合科學麵合作，特別由超帥氣陽光男孩郭阜林擔任代言人，拍攝新的年度廣告。

本次科學麵年度主題曲使用新世代搖滾天團「八三夭」歌曲，也將其歌曲由阿璞親自改編成為郭阜林專屬看台應援加油歌，搭配新口號，希望能帶動更多球迷進場來幫統一獅加油。聊起八三夭曾在2015年統一獅台南主場開幕戰擔任開球嘉賓，並在賽前演唱，獲得許多球迷及歌迷好評。

今年三月底，郭阜林也特別與八三夭相見歡，一起拍攝廣告影片，郭阜林表示：「很開心能夠與八三夭團員們一起拍攝，也很感謝阿璞親自幫我改編應援曲，整個節奏很輕快、很好聽，跟他們一起拍攝相處是一件很愉快的經驗，也希望大家能夠多多支持八三夭好聽的音樂創作。」

4/29統一獅洲際棒球場主場賽，將結合科學麵推出棒球主題日活動，將邀請到「八三夭」到場開球，歡迎球迷當天可以一起到場幫統一獅加油。即日起歡迎球迷朋友透過統一超商ibon售票系統購買預售票，搶先選購好座位，一起見證八三夭開球。