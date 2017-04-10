馬來西亞機場海關主任哈姆札(Hamzah Sundang)今天(10日)說，大馬執法人員在機場查獲18根走私的犀牛角，重量達51.4公斤，市價達1,370萬令吉(約合310萬美元)，哈姆札說，這些犀牛角是從非洲莫三比克走私而來。

哈姆札說，執法人員是在接獲線報後，7日前往吉隆坡國際機場貨運站查扣一個木箱子，裡頭就放有企圖走私的犀牛角。

這起犀牛角走私案凸顯大馬已經變成亞洲非法走私象牙與犀牛角的轉運站之一。

哈姆札表示，這個木箱子上頭的標籤寫著藝術品，由卡達航空(Qatar Airways)從莫三比克運來大馬，途經杜哈(Doha)。

哈姆札說，這個木箱子上頭寫的收貨地址是在大馬南部的森美蘭州(Negeri Sembilan)汝來鎮(Nilai)，但地址是錯誤的。

犀牛角的黑市價格每公斤高達6萬美元，比黃金或古柯鹼的價格還高，其主要市場是在中國大陸與越南，以作為傳統藥用與催情偏方。