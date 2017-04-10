震驚！ 大庭廣眾上演雙修戲碼？傳聞能強身健體的任督二脈已被打通？網易真實武俠動作網游《武魂2》曝光全新奇經八脈系統，打通經脈即可獲得屬性加成，更可邀請修鍊值相近的好友來一場不可描述的「雙修」之旅！重溫武俠經典修鍊劇情，打通經脈戰力猛漲，好友雙修盡享獨特樂趣，全新奇經八脈系統革新你對培養成長的已有認知！

屬性加成 打通經脈全身舒暢

人體中奇經八脈走向另闢蹊徑，包含任脈、督脈、沖脈、帶脈、陰蹺脈、陽蹺脈、陰維脈和陽維脈，打通後周身經絡氣血通暢、精力充沛。在《武魂2》的獨特玩法中，新增經氣值和元氣值，消耗一定數值即可進行「沖穴」養生，成功沖穴或打通整條經脈，可立即享有屬性加成！完成一定任務后，將達成榮譽成就，名利雙收風光無限，完美打通所有經脈的養生大師，即可解鎖「一代宗師」成就，得意洋洋走天下，盡享艷羡目光！

戰力倍增 開啟好友雙修之旅

三天不見的小夥伴忽然戰力狂飆？切磋PK一番卻被打個落花流水？都是經脈惹的鍋！立即抱緊大腿，約上好友雙修沖穴，帶你裝逼帶你飛！進入青城山指定雙修區后，玩家可邀請好友共同雙修，加速修鍊的同時，贏取雙修經驗值領取獎勵。給你一個機會，向妹子基友大胆吼出你的想法：一起來雙修吧！有趣好玩的是，經脈雙修還將觸發神秘事件，是扎心老鐵還是順風順水，有待諸位親自探究！

奇經八脈培養新系統、九霄迷宮隨機副本、武威原跨服PK地圖、三界戰場實時幫戰，《武魂2》四大新玩法現已全面曝光：九霄迷宮隨機樂趣十足，5人組隊挑戰未知關卡，驚喜與驚嚇環環相扣；跨服PK自由切磋，單挑群毆任君選擇，狹路相逢不服就干；三界戰場召喚幫派激情，資源巧妙運輸靠腦力，瘋狂喋血殺戮靠戰力！更有2017年首部資料片《九霄之謎》即將上線，4月13日約定你！