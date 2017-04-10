芸芸眾生，總有那麼點神奇詭秘的事情發生，靈魂出竅、惡靈附身、邪魔出世，這些被傳得古靈精怪的事兒是真實的存在嗎？不管事情真實與否，信則有不信則無咯，而今天主要和大家說的就是硬漢影帝張涵予代言的9377《赤月傳說2》里的一個關於驅魔的玩法——驅魔任務，通過這個任務玩家可以獲得重要的技能禮包哦。

9377《赤月傳說2》官網：http://cycs2.9377.com/

在9377《赤月傳說2》里，驅魔任務是一個很多玩家都會去做的活動，通過驅魔任務玩家可以獲得技能書以及經驗、內功經驗等獎勵。9377《赤月傳說2》驅魔任務每日可完成5次，提交數量不同的驅魔令可獲得數量不同的獎勵，推薦每次提交數量最多的驅魔令獲得4倍最高獎勵哦。

在遊戲裡，玩家點擊9377《赤月傳說2》【驅魔發佈者】后，彈出任務面板，點擊前往收集驅魔令後傳送至藏經古墓，擊殺地圖中任意怪物都有概率掉落驅魔令，收集足夠驅魔令后前往【驅魔發佈者】上繳驅魔令獲取獎勵，每天只可上繳5次。

至於獎勵的話，玩家在9377《赤月傳說2》里可以選擇領取1倍獎勵、2倍獎勵、4倍獎勵，所消耗的驅魔令數量也是不同的哦。領取1倍獎勵總共需要30個驅魔令；領取2倍獎勵總共需要75個驅魔令；領取4倍獎勵總共需要180個驅魔令。那麼問題又來了，那麼大量的驅魔令，爾等要在哪裡獲取呢？

在9377《赤月傳說2》里，目前共有兩種方法能夠獲得驅魔令：第①種是前往藏經古墓擊殺怪物搜集驅魔令。擊殺屍王大殿里的怪物即一定幾率可以得到驅魔令，擊殺怪物並不難，難在屍王大殿屬於可PK場景，很多玩家在掛機殺怪時經常會被其他玩家擊殺，這點需要注意。且屍王大殿掉落的驅魔令屬於限時又綁定的裝備，過一段時間內沒有兌換將會自動消失，所以需要注意使用。

而第②種就是去商城購買。9377《赤月傳說2》商城購買驅魔令是前不久推出的功能。玩家可點開商城裡的赤月傳說2技能商店，找到驅魔令(禮包)，禮包內共有180個驅魔令。除了上述玩法外，9377《赤月傳說2》還有更多奇奇怪怪的玩法等待大家發掘，想知道更多豐富內容的親們請移步9377《赤月傳說2》官方網站。

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9377網頁遊戲：http://www.9377.com/