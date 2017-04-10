距離《機動戰士高達：鐵血的奧爾芬斯》動畫完結已經過去一段時間，但揪心的結局依然無法令人忘懷。那麼造成這個後果的罪魁禍首究竟是誰？這個鍋到底該誰背？

早在《高達鐵血》動畫完結之前，由於劇情突變導致拉芙達、奧爾加等人陣亡，以及橫空穿插主人公三日月（三明）和兩位女主的曖昧關係，導致了身為劇本設計的岡田磨里（岡媽）不斷被觀眾詬病。加之考慮到岡媽之前在《來自風平浪靜的明天》、《絕園的暴風雨》和《迷家》等爭議作品里同樣擔任過相同的職位，在將歷史因素與現實因素結合起來后她便成為被炮轟的對象。

那麼罪魁禍首真的只有岡媽一個嗎？事實上根據近期的相關報導，最大的幕後黑手或許並不是她，而是身為動畫監督的長井龍雪。在《高達鐵血》動畫完結之後製作組接受訪談，這期間中岡媽透露了長井龍雪曾經指示出「第二季動畫里鐵華團不要成長」，並突出麥基利斯的「高大形象」，將他作為鐵華團的對手直至結局（雖然麥總最後也領了便當）。

第一口鍋甩出去之後引發了軒然大波，很多不明真相的觀眾看過這段採訪后紛紛轉變陣營開始對長井龍雪口誅筆伐，甚至對「人在屋檐下」的岡媽泛起同情。而在身為製片人的小川正和進一步透露詳情后，長井龍雪的罪行更加嚴重起來——

小川正和在訪談中表示「動畫曾經有過所有人全滅的劇本，但在協商之後改為了最終的劇情」。聯想到現在這個鐵華團核心成員三明、奧爾加和昭弘領了便當，而包括阿特拉和古荻莉亞在內的其他人存活的結局，對比來看似乎還是後者更「治愈人心」？

此外，小川還進一步表示「動畫還剩下5話的時候工作人員們臨時更改了結局，其中岡田磨里女士考慮到觀眾們對鐵華團投入的感情至深，最終將部分成員『救了下來』」，讓三明好歹還留下個名為「曉」的孩子，姑且算作是「希望」吧——當然，這孩子長大以後或許會得知父親死亡的真相，到那時候他會不會怒火中燒開著機體找蝴蝶女裘莉塔尋仇？這就不得而知了。

能讓工作人員之間相互推諉到這種程度，《高達鐵血》也許是第一個。更拉仇恨的是，直到現在長井龍雪依然堅持自己的「鐵華團全滅」結局主張，他認為「鐵華團排外性太強，造成團滅完全就是他們自作自受」，又讓他的鍋多了一個。要知道現在還有觀眾們沒從結局的悲傷中走出來，這個時候拋出這樣的話題，該說是監督大人自視甚高性格直率呢，還是情商不足亟待充值？

小川正和認為「觀眾看這部作品后覺得很痛苦，這反而證明了動畫的演出很到位」，然而監督長井龍雪顯然並不滿足，對於頻繁接觸高達系列作品的他來說，《鐵血的奧爾芬斯》在劇情方面的殘酷性遠遠遜於其他高達作品，看來這就是他「痛下殺手」的根本原因了。

既然最大的鍋得讓長井龍雪背，那麼咱們是不是還要感謝岡媽「格外開恩」，放鐵華團一條生路？千萬不要被迷惑住了。儘管長井龍雪「罪不可赦」，但單憑這一點就給岡媽洗白還是太年輕。在《高達鐵血》的場刊訪談里，岡媽坦陳自己對加里奧聲優松風雅也的欣賞，並表示自己因非常喜愛松風先生的聲線而漸漸修改了劇本，最終讓加里奧存活下來，也令麥基利斯成為被強行領便當的倒霉蛋（櫻井孝宏：我招誰惹誰了）。

所以說啊，岡媽這鍋還是得接好，就算再到處撇清關係始終還是抹不清的，反而還會讓人加深對她的仇恨——要知道您可是整部作品的劇本擔當，那麼賊喊捉賊，解釋這麼多又有什麼用呢？權當給吃瓜群眾徒增笑料和給自己多添一筆黑歷史罷了。