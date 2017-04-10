今天，組辦2017東京遊戲展的Nikkei Business Publications與日本電腦娛樂供應商協會發佈新聞稿，宣布了2017年東京遊戲展上的「獨立遊戲展區」和「驚奇感之夜2017」將開啟申請。

大家或許不太了解「驚奇感之夜2017」是什麼東東？「驚奇感之夜」主要是用來展示那些能夠讓人們感到驚喜和新奇的遊戲理念，這種遊戲理念必須要讓人們有「驚奇感」，覺得它將能夠改變玩家的遊戲世界。

這兩個展區的申請截止日期為6月9日，東京遊戲展管理辦公室將會對申請者進行篩選。

新聞稿同樣確認了日本&亞洲SIE（索尼互動娛樂）將會讚助那些被選中的獨立遊戲廠商，索尼會承擔每一個廠商的99,900日元（人民幣6201元）的展位費用。值得一提的是，索尼已經這樣做了好幾年了，這讓那些獨立遊戲開發商忍不住要大呼一聲：索尼大法好！

東京電玩展的ShowGirl