《女神異聞錄5》光頭NPC神似神谷英樹 粉絲們炸了！北京新浪網 (2017-04-10 16:36)
最近有玩家偶然發現PS4上的熱門日式RPG遊戲《女神異聞錄5》中的一名光頭NPC角色與知名的白金工作室製作人神谷英樹有著十分相似的長相。
這讓不少粉絲對其推特進行提問「喂喂，為什麼這個遊戲裡有你啊?」。
神谷英樹也是很無奈，天知道為什麼阿特拉斯在做遊戲的時候會把他(或者說像他的角色)做到遊戲裡去，自然不知道該如何作答了!
所以神谷大光頭採取了一如既往的回復格式：你們夠了!(笑)
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