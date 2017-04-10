由Ninja Theory製作的《地獄之刃：塞娜的獻祭（Hellblade: Senua』s Sacrifice）》在日前公開了全新的實機試玩影像，同時也公開了更多的遊戲資訊。曾製作過《DMC鬼泣》的Ninja Theory，本作是其之後的最新原創動作遊戲，預計將於PS4以及PC平台上推出。

【遊俠網】《地獄之刃：塞娜的獻祭》演示

根據遊戲製作人Tameem Antoniades的說法，《地獄之刃：塞娜的獻祭》是一款3A等級的大作，內容充滿著華麗的畫質以及動作捕捉拍攝的過場動畫，但這款遊戲的價格可能只有一般3A大作的一半。

Antoniades將這款遊戲的開發，形容為充滿風險，但因為開發費用位於3A大作和獨立製作遊戲之間，相對偏低，因此Ninja Theory並不需要賣到超過兩三百萬套，就能確保自己的盈利。而Antoniades表示，喜歡劇情走向的玩家們絕對不容錯過這款遊戲。

根據Antoniades的說法，《地獄之刃》是一款關於「一場凱爾特戰士踏上前往維京核心地帶，進行的一場奇異的神秘冒險」，這位凱爾特戰士就是飽受精神疾病侵擾的賽納。而「奇異之旅」則代表了他曾經受過的創傷和她腦內的幻聽。

Antoniades將這款遊戲的背景設定形容為在女主角利用精神阻斷真實世界后出現的奇幻世界。

在最新的視頻中，Antoniades表示製作團隊並不想讓這款遊戲太過公式化，並將遊戲的內容很具體地分為戰鬥、解謎等部分，而且也會打造出身臨其境的探險之旅，他補充表示Ninja Theory想讓玩家以各種不同的方式來遊玩這款作品。

此外，這款遊戲還充滿著大量激烈又刺激的戰鬥場面，但也會出現不少讓玩家試圖想要拼湊故事全貌的關卡和場景。

Antoniades繼續表示：「當我們越來越清楚那些瘋掉的人在這個世界中是如何思考並串連事物的，我們就能開始發掘更多在這款遊戲中能夠拼湊出世界以及背後線索等意義的方式，並利用完全不同的方式來整理線索，藉此來前往遊戲的下一個區域或是解開一些故事背景隱藏的謎團。」

講到這款遊戲的解謎部分，遊戲製作人表示並不會走「傳統謎題」的路線，而是一種「實驗性的謎題」。為了提出一個例子，Antoniades談論了遊戲中的一個部分，其中玩家無法使用武器，基本上必須利用聲音辯位的方式在黑暗中前進。

在試玩演示視頻中國，在遊戲開場的內容中，Ninja Theory有考慮要讓玩家直接進入一場快速的戰鬥中，而隨著其他的遊玩內容漸漸成形之後，製作團隊開始越來越有信心，覺得如果讓玩家們一開遊戲就立刻進入戰鬥的話，這絕對能夠刺激他們。