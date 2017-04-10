全PK玩法積分制，全民福利零門檻！《大話西遊2免費版》2017全民PK季火熱激戰中，海量PK玩法等你挑戰，斬獲積分勇攀排行榜，贏取個性化稱謂、2016鎏金寶鑒、凝魂珠（大）、龍之魄、八荒遺風等豐厚獎勵！今日，召喚獸跨服比鬥一觸即發，諸位玩家可攜麾下召喚獸與全服玩家一較高下，贏取海量經驗以及黃寶石、龍之骨、聚魄丹等豐厚獎勵！

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全PK玩法積分制 全民福利零門檻

大話2免費版2017全民PK季火熱激戰中，今日起至4月30日，諸位玩家參與PK季相關玩法均可獲得積分，每周四12：00至24：00，滿足一定積分即可參與隨機抽獎（不消耗積分），有幾率贏取珍藏年手辦、2016鎏金寶鑒、2017玩家嘉年華入場券等豪華大禮！

根據積分生成天榜排行榜，5月1日至5月7日，單服排名前500的玩家可點擊排行榜界面的「領獎」按鈕獲得排名獎勵，領取個性化稱謂和雞驢手偶、大話一生畫冊、2017玩家嘉年華入場券等實物獎勵以及凝魂珠（大）、龍之魄、八荒遺風、終極技能書殘卷等豐厚遊戲道具！

全民PK季火熱激戰中 召喚獸跨服比鬥一觸即發

今日19：30至22：30，大話2免費版召喚獸跨服比鬥一觸即發，諸位玩家可兩人組隊找到NPC「比鬥接引僧」進入鬥獸場，與全服玩家進行2V2匹配競技，每天可進行15次比鬥，每次100%獲得人物經驗、召喚獸經驗、召喚獸內丹經驗，還有幾率直接獲得龍之骨、聚魄丹、天書殘卷等獎勵！全民PK季期間，參與召喚獸跨服比鬥還可獲得PK季積分，可獲得積分數為活動期間最高級別和勝點對應分數*35%。

召喚獸跨服比鬥一觸即發>>>

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