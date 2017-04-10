《桃花源記2》新服「歡樂大唐」將於4月14日開啟，4月12日即將開啟預創建！更有全新喜劇明星歡樂玩法即將上線，這場盛大的歡樂大餐，期待你的到來！

[新服「歡樂大唐」4月14日盛大開啟]

與歡樂人遊歷歡樂大唐！《桃花源記2》新服「歡樂大唐」將於4月14日傾情開啟，邀你入駐！經典的PVE玩法和刺激的PVP跨服對戰，帶你體驗不同的桃源世界！與此同時，校花社交玩法、個性空間系統和特色家園系統，將助你結交身邊女神，邂逅真緣分！新服將於4月12日開啟預創建，更有海量開服好禮等你來拿，歡樂四月，就等你來玩！

[全新歡樂玩法即將上線]

好玩不坑錢的良心網游《桃花源記2》和中國最優秀的喜劇節目《歡樂喜劇人》，二者即將碰撞出全新的歡樂火花！《桃花源記2》以輕鬆歡樂的遊戲氛圍備受玩家好評，三兩好友，釣魚挖寶，悠閑自在的桃源生活其樂融融。這次，《桃花源記2》更將推出全新跨界大咖歡樂玩法！特色農家樂、休閑嘉年華、趣味爭奪戰等精彩遊戲內容歡樂上線，與你相約！而愛笑的人運氣都不會差，相信在體驗過歡樂玩法的小夥伴們，再去挖下藏寶圖，運氣值一定會爆表哦！

[這回合 我們是認真的 百味桃源新體驗]

在歡笑聲中感受人生百態，是一種樂觀的態度，也是一種面對挫折的勇氣。《桃花源記2》濃厚的歷史背景，講述了化身遊戲角色的玩家們從萌新小白成長為一代英豪的故事，並用豐富的遊戲玩法包裹劇情，以挑戰、互助、休閑等方式慢慢展開，同時將各個等級階段的玩家進行巧妙串聯，讓小夥伴們在感受到遊戲樂趣的同時，不忘成長中的百味。

《桃花源記2》全新歡樂玩法即將上線，新服「歡樂大唐」4月14日傾情開啟，小夥伴們不見不散哦！

這回合，約真校花

好玩不坑錢的良心網游《桃花源記2》公測火爆進行中

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