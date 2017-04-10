《進擊的巨人》兵長外傳全彩漫畫6月開售 兵長又被虐北京新浪網 (2017-04-10 16:40)
《進擊的巨人》第二季已於本月初開播，真人舞台劇將於7月28日上演，除此之外，外傳漫畫《無悔的選擇》目前在講談社《ARIA》上連載，將於6月9日發售第1卷和第2卷，並且單行本還是全彩的。
《無悔的選擇》講述利威爾與埃爾文團長是如何相遇相知的，《無悔的選擇》漫畫並不是由原作者諫山創繪畫，而是由駿河光作畫，彩色完全版的單行本尺寸是B6，還將收錄從未刊登過的外傳漫畫與插圖。
《進擊的巨人》講述了自從人類的和平被超大型巨人打破的那天起，艾倫·耶格爾便每天持續著沒有盡頭的戰鬥。因為眼睜睜看著母親被巨人撕裂，艾倫發誓要將世間的巨人一隻不留地殺滅。但是，在嚴酷的戰鬥中，艾倫自身也會變成巨人的姿態。為了人類的自由，艾倫施展著巨人的力量，並和女人型的巨人發生了衝突。巨人間的戰鬥中艾倫最終得以勝出。巨人不斷地造訪，下一輪的戰鬥已經宣告開始。對於接連而來的巨人，人類將如何去面對！？
《進擊的巨人》舞台劇 遠藤雄彌飾演兵長
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