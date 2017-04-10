4月10日《我的世界》刪檔內測

《Minecraft》（我的世界）是一款3D第一人稱沙盒遊戲。玩家可以在三維空間中自由地創造和破壞不同種類的方塊，用想像力建立並探索一個專屬於你的世界。遊戲畫風獨特，主打積木馬賽克風。遊戲裡玩家可以在單人或多人模式中通過摧毀或創造方塊以創造精妙絕倫的建築物和藝術，或者通過收集物品探索地圖來完成遊戲的主線任務，通過自己創造的作品來體驗上帝般的感覺。《Minecraft》（我的世界）能將你的想像力全都化為現實！

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4月13日《問道》公測

4月13日，《問道：森羅萬象》全新資料片重磅公測。全新地圖副本「森羅萬象」同步來襲，骰子玩法顛覆傳統，三大神級BOSS虛位以待。新增4大天書助陣，屬性能力大幅提升，讓你縱橫中州三界，無往不勝。還有全新「尊道系統」滿足玩家對於道行獎勵的種種幻想。更多精彩內容盡在4月13日《問道：森羅萬象》，快來一起征戰中州！

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4月14日《笑笑江湖OL》不刪檔內測

《笑笑江湖OL》是一款在《武林至尊》的基礎上研發改進的全新二代3D非典武俠網游，遊戲的標語為【顛覆純武俠，爆笑闖江湖】，目標是以令人匪夷所思劇情內容，讓玩家享受到不一樣的遊戲樂趣。

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