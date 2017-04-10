四月深澗底，桃花方欲然。冥冥細雨，徐徐暖風，大荒春意未消，《天下3》好禮奉上！江湖茫茫，你是否還記得曾經許諾相守一生矢志不渝的那個ta？《天下3》攜手六福珠寶，為每一個用情至深的少俠打造黃金定製情誼手鏈，讓你雞年重逢相知相伴的ta！除此之外，最近玩家愛之深痛之切的開發組竟然走上屏幕，自製歡樂小劇場，為了只是想和玩家們調戲一番！快來和小編一起揭秘開發組的嚴（dou）肅（bi）日常吧！

[《天下3》攜手六福，定製手鏈回饋玩家]

今年最紅最火的吉祥物是什麼？當然是頭戴朱冠氣軒昂的錦雞生肖！趁著雞年大吉之際，《天下3》攜手國內知名珠寶品牌六福珠寶，全新推出「機靈雞寶寶」黃金轉運珠手鏈，作為禮品回饋玩家。

黃金，象徵著恆久和承諾。手鏈，更是象徵著情誼和紀念。茫茫大荒，幸得一生所愛，金雞信物，見證著你們的情比金堅與矢志不渝。如此走心的禮物，當然也有特殊的獲得方式！想要獲得這一款定製金雞情誼手鏈的玩家朋友，可以關注並參與《天下3》近期即將舉辦的「一諾千金我等你」活動。從字面上看，這可能是跟「諾言」、「相守」相關的活動哦！當年你與大荒摯愛有什麼千金之約呢？你在大荒又有多少不離不棄的刻骨銘心呢？敬請關注《天下3》與六福珠寶共同打造的「一諾千金我等你」福利活動，珍貴手鏈等你來拿！

[開發組嚴肅日常首曝，爆料滿滿歡樂不斷]

大荒背後有那麼一群守護者，他們神秘莫測，玩家永遠不知道他們下一步想幹什麼；他們有著杖節把鉞，隨時能在大荒呼風喚雨；他們集玩家萬千寵愛，當然還有切齒恨意於一身，他們就是玩家口中刺刺不休的開發組！《天下3》開發組嚴肅日常首曝，究竟是怎樣的勇氣與抱負，讓《天下3》開發組決心走上屏幕，走到群眾中去呢？開發組最近又在憋什麼大招，給玩家準備了怎樣的驚（jing）喜（xia）？快來！讓《天下3》開發組一本正經的調戲你！

大荒背後的守護者系列均由《天下3》開發組工作人員親身上演，取景選取在網易遊戲日常的辦公場所，目的就是為了還原策劃們日常為玩家辛勤耕耘的場景！遊戲策劃們本想一本正經的跟玩家們聊聊瑣事，誰知道拍著拍著就開始鬧騰起來！甚至從相親相愛到相互撕扯！遊戲策劃們究竟經受了哪些刺激？緊張又逗比的劇情如何發展？趕緊來一睹為快！

《天下3》開發組內部究竟為何殺氣重重？錄像系統最新黑科技「時間靜止」出自誰手？毛衣時裝「雪兔靈心」出現的原因是啥？大荒驚現民國風，竟然還有墨鏡？小編冒死偷拍，帶你探秘不為人知的開發組工作實錄！據說開發組日常還會被製作成系列小短片，旨在讓玩家了解策劃背後對遊戲的耕耘，更是想在玩家與策劃間能建立一種新型的溝通方式！看來《天下3》策劃們是深刻貫徹群眾路線了，如果你對策劃的生活頗感好奇，或是想對策劃們盡情表（tu）白（cao），都歡迎來《天下3》官方平台下留言告訴我們哦。

[筆墨丹青繪天下，「我在天下遇見ta」第四環揭開帷幕]

清明雨後，鳥雀呼晴。四月芳菲有沒有喚醒大家體內的大觸之魂呢？從4月5日起至4月19日，「筆墨丹青繪天下」同人繪畫徵集活動持續開放！無論是正兒八經的人物/風景插畫，還是腦洞清奇的塗鴉漫畫，小天天統統接納！官方將對微博、微信、論壇三個平台徵集到的同人繪畫作品進行匯總，並選出最具有建設性意義的作品送出豐厚大獎！烽火戰匣實體盒子、金色稱謂、「江南軟語」時裝、「情定天下」定製掛件禮物豐厚等著你來拿！

[植木迎春，蔬菜豐收趣味玩法來襲]

4月5日版本更新后，植木迎春活動正式上線。正值植樹節來臨之際，大俠可以在大荒收穫綠色希望，同時贏取精美坐騎與大量經驗！從4月5至4月11日，每日早8點至次日8點，玩家可以點擊3次澆水按鈕，讓「迎春樹」茁壯成長，可以獲得「迎春果」與大量經驗技能點獎勵，集齊7顆「迎春果」還可獲得「蒲公英」坐騎哦！

不僅如此，蔬菜豐收趣味玩法也正式全服開放。這是一款考驗智力、心算、反應多方面能力的趣味遊戲，六位玩家輪流出牌，當場上有任何一種蔬菜的個數為5時，即可選擇豐收，獲得桌面上所有手牌，但如果不滿足條件，則會受到懲罰。若一名玩家沒有牌則被判為失敗。一局比賽有三名玩家失敗時遊戲結束，其他玩家獲得勝利。每天獲勝的前兩局還會獲得經驗值與技能點獎勵，排上榜上的玩家都將獲得特殊稱號。趕緊前往應龍村的農民伯伯處報名參與，或在活動日程處也可直接報名參與哦。

[最美四月天，作樂大荒山林間]

在大荒風水寶地踏青尋春，或在自己安居的小屋洒掃庭除，不正是愜意的春天生活。雖過清明，但四月活動仍不停！豐富活動伴隨海量道具、經驗、技能點的獎勵，快叫上好友共赴大荒之約吧！

[活動一：清明雨紛紛]

活動背景：追憶前塵往事，書寫清明詩句。

活動時間：3月29日-4月11日。

領取等級：30級及以上。

詳細玩法：清明時節雨紛紛，在活動期間每天第一次登陸，系統將自動為你簽到。簽到成功后可點擊領取每日簽到寶箱。當簽到滿8次后，可額外領取場景類飾件「西海之月」。

活動獎勵：人物經驗值、技能點、綠野芳原、場景類背部飾件「西海之月」。

[活動二：踏青尋春]

活動背景：清明寒食好，春園百卉開。此時踏青出遊，正好！孟清輝推薦的大荒風水寶地，可是一定要去遊玩一番的呀！

活動時間：3月29日-4月11日，8：00-24：00。

活動地點：孟清輝、九黎南門。

領取等級：30級及以上。

詳細玩法：日常循環任務，每天可完成2次。

活動獎勵：人物經驗值、技能點、綠野芳原、銀票·壹。

[活動三：攜子踏青]

活動時間：3月29日-4月11日。

活動地點：馮先生、九黎南門。

領取等級：30級及以上。

詳細玩法：清明正是外出踏青的好時候，和孩子一起去游遍大荒的各個角落吧！

活動獎勵：人物經驗值、技能點、活動寶箱、孩子經驗。

[活動四：清掃小屋]

活動時間：3月29日-4月11日。

活動地點：清掃小能手、九黎南門。

領取等級：30級及以上。

詳細玩法：趁著一個人在家的時候，來次大掃除，讓小屋煥然一新吧！點擊小屋的任意的空處開始清掃，點擊黃色箭頭移動，乾淨的地方不可重複清掃，將臟處全部清掃乾淨即為成功！每日的前3次會獲得大量經驗與技能點，從第4次開始，每次獲得的經驗與技能點減半。放棄當前關卡也會使經驗與技能點減半。每日第1次會獲得1個活動寶箱，第二次會獲得銀票·貳。

活動獎勵：人物經驗值、技能點、活動寶箱、銀票·貳。

[活動五：黑市交易]

活動時間：3月29日更新后-4月11日。

活動地點：鬼祟的小販、九黎南門。

參與等級：30級及以上。

詳細玩法：完成踏青尋春可獲得銀票·壹，完成清掃小屋可獲得銀票·貳，兩者合成銀票購物，在小販處挑選購買商品。眼力夠準的話，可以獲得珍稀坐騎丹頂青瓷。

活動獎勵：丹頂青瓷。

海岳尚可傾，口諾終不移。曾在大荒許下的山盟海誓，曾默默承諾的長相廝守，都是我們人生難能可貴的回憶。敬請關注《天下3》「一諾千金我等你」相關活動，象徵情比金堅的金雞信物等你來拿！儘管江湖風雲變幻，驀然回首，始終有個ta在陪你風雨兼程，走向遠方。