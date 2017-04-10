新浪手機訊 4月8日下午消息，在古量星空創意空間，中國首個實現無紙化電競賽事運營的量子電競北京高校春季聯賽劃上句號。

本次大賽有三個亮點：一是進行了賽事運營的創新，在量子電競網路平台（由微信小程序、app和PC版組成）上實現了從報名到賽程安排到的無紙化操作；二是有八十個北京高校戰隊報名參加，是北京高校報名戰隊數量最多的一次電競聯賽；三是北京高校賽事獎金數額最高的一次賽事，整個賽事獎金達八萬元。

古量星空創意空間設置的26米寬的大屏，實時播出在兩個電競室內進行的對戰遊戲場景，在觀戰區的學生們在觀看決賽實景的空隙時間還進行了各種遊戲抽獎活動，現場氣氛超好。

本次大賽由古量星空影視文化傳媒（北京）有限公司和北京波點電競有限公司聯合舉辦。在英雄聯盟比賽中，北京工商大學隊獲得冠軍，中國人民大學隊獲得亞軍，北京體育大學隊獲得季軍；在守望先鋒比賽中，中國人民大學隊獲得冠軍，北京工商大學隊獲得亞軍，北京工業大學隊獲得季軍。

著名電影表演藝術家孫淳到場為兩個冠軍隊頒獎，美中商業協會董事局常務副主席吳高林、國內資本市場知名投資人何賢波和中國互聯網上網服務行業協會副秘書長汪泓到決賽現場觀摩助興。

本次聯賽的決賽得到巨盟外設、富勒、景田百歲山和幸福西餅的讚助。