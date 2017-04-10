馮幸不再擔任樂視移動總裁 出任運營商公司董事長北京新浪網 (2017-04-10 16:37)
新浪科技訊 4月10日消息，今日下午，樂視控股宣布，樂視移動公司總裁馮幸繼續擔任樂視控股高級副總裁，並新任樂視運營商公司董事長兼CEO，不再擔任樂視移動總裁，他的工作重心轉移到政府事務和運營商事務工作。
同時，樂視控股正式任命阿不力克木？阿不力米提（簡稱「阿木」）出任樂視移動CEO（代），全面負責樂視移動整體的日常經營及團隊管理，向LeEco全球CEO賈躍亭彙報，阿木此前戰略副總裁職位不變。
去年11月，曾有傳聞稱馮幸成為賈躍亭眼中第二位「不合格的高管」，因此樂視移動即將換帥，馮幸離職已經成為定局。樂視方面當時回應稱，換帥、離職，那都是無中生有的謠言。馮幸在微博也表示，沒有「被離職」過的高管就沒有江湖地位。
2015年1月，馮幸加盟樂視任樂視SVP與樂視移動總裁。在加盟樂視前，馮幸在聯想有著20年的工作生涯，從1994年的一名聯想工程師逐漸成長，歷任聯想集成系統（北京）有限公司總經理，聯想神州數碼集團助理總裁兼電信事業部總經理，聯想集團公司助理總裁兼電信事業部總經理及聯想中望系統服務有限公司總裁，亞信集團公司副總裁，聯想集團副總裁及MIDH業務總經理。（譚宵寒）
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