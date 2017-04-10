柯潔懟李開復「AlphaGo再賽沒意義」：德撲非賭博？北京新浪網 (2017-04-10 16:44)
新浪科技訊 4月10日下午消息，谷歌中國與中國棋院今天下午在北京聯合舉辦發佈會，宣布將在今年5月23日-27日在浙江烏鎮舉辦圍棋挑戰賽。去年戰勝韓國職業棋手李世石的圍棋人工智慧將挑戰目前世界排名第一的柯潔九段。
在發佈會的提問環節，新浪科技向柯潔及谷歌大中華區總裁石博盟問及最近在海南進行的人機德州撲克大戰，以及對李開復、馬雲近期關於AlphaGo與人類比賽毫無意義言論的觀點。柯潔在現場並未作更多評論，只是一臉疑惑地反問：「印象中德州撲克和賭博差不多，中國什麼時候允許賭博了？」
石博盟則表示圍棋方面，人工智慧與棋手結合來探索棋道，是非常美好的事。圍棋是非常複雜的遊戲，DeepMind團隊就是在探討如何用人工智慧來應用作出更好選擇，這種科學可以應用到多個利用，包括醫療，癌症等難題。在棋手和科學家的努力下，AlphaGo不斷進步完善，在其他領域也會為人類帶來幫助。
同天上午，李開復在海南德撲人機大戰終賽現場評價人機大戰的價值和意義時表示，AlphaGo和李世石的人機大戰是第一次，可能還有懸念，但是現在進化的AlphaGo和柯潔的人機大戰，不再擁有任何其他的可能。此外李開復還預測柯潔取勝AlphaGo的概率為零。
而馬雲近期也有類似言論。4月2日，馬雲在2017年IT領袖峰會上談及人機大戰時也表示，下圍棋的樂趣就在於對方下了一步臭棋我們搞他一下，可現在連臭棋都不下了，還有什麼意思呢？」他稱，機器如果做人能做好的事情不算什麼，機器在圍棋方面打敗了人只是侮辱了一下人而已。機器應該做人類做不到的事情，機器應該有自己的思考。（周峰）
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
饅頭 80g．饅頭人 耳機．奇美饅頭．手工饅頭．黃豆饅頭．饅頭人 抱枕．森永 嬰兒 小饅頭．Ballerina 饅頭．義美 包子．素包子．旺仔小饅頭．小饅頭 12000mAh 行動電源．可味手工包子．饅頭紙．山東饅頭．巧克力 饅頭．PETS 饅頭．craisins 饅頭．xdmodo 包子．乳酪饅頭．鮮奶饅頭．小饅頭媽媽罐．艾美 饅頭．Pet Village 饅頭．DoggyMan 饅頭．Clio blue 饅頭．饅頭人 靠枕．抹茶 饅頭．大饅頭．好天氣饅頭
- 【Calvin Klein】CK Classic 極簡羅馬女錶-黑x銀/24mm(K4D2
- 【NIKE】Wmns Air Huarache Run 女鞋 休閒鞋 海外限定 運動
- NATURALLY JOJO 華麗宣誓陶瓷晶鑽時尚優質腕錶-白-JO96870-
- 德國okiedog 兒童3D動物造型拉桿式大行李箱_貓頭鷹
- 【COACH】馬車素面皮革兩用保齡球包(小/黑)
- COUCH-森谷L型布沙發-獨立筒版
- Sleepypod ATOM 寵物旅者輕旅專用旅包-藍綠
- PERKINS 伯金仕 - GIA Hug系列 0.30克拉鑽石項鍊
- 【See by Chloe】經典LOGO字樣輕薄帆布拉鍊手提旅行包(大/
- BOTTEGA VENETA 純手工小羊皮編織斜背包.橙橘
疑Surface Pro5外形曝光：支持USB-C介面【北京新浪網】
再也不怕女朋友摔iPhone了,蘋果新專利保「屏」安【北京新浪網】
別總惦記三星S8 這些手機也可以秒變PC【北京新浪網】
關於三星Galaxy S8 你應該知道的20件事【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》