新浪科技訊 4月10日下午消息，谷歌中國與中國棋院今天下午在北京聯合舉辦發佈會，宣布將在今年5月23日-27日在浙江烏鎮舉辦圍棋挑戰賽。去年戰勝韓國職業棋手李世石的圍棋人工智慧將挑戰目前世界排名第一的柯潔九段。

在發佈會的提問環節，新浪科技向柯潔及谷歌大中華區總裁石博盟問及最近在海南進行的人機德州撲克大戰，以及對李開復、馬雲近期關於AlphaGo與人類比賽毫無意義言論的觀點。柯潔在現場並未作更多評論，只是一臉疑惑地反問：「印象中德州撲克和賭博差不多，中國什麼時候允許賭博了？」

石博盟則表示圍棋方面，人工智慧與棋手結合來探索棋道，是非常美好的事。圍棋是非常複雜的遊戲，DeepMind團隊就是在探討如何用人工智慧來應用作出更好選擇，這種科學可以應用到多個利用，包括醫療，癌症等難題。在棋手和科學家的努力下，AlphaGo不斷進步完善，在其他領域也會為人類帶來幫助。

同天上午，李開復在海南德撲人機大戰終賽現場評價人機大戰的價值和意義時表示，AlphaGo和李世石的人機大戰是第一次，可能還有懸念，但是現在進化的AlphaGo和柯潔的人機大戰，不再擁有任何其他的可能。此外李開復還預測柯潔取勝AlphaGo的概率為零。

而馬雲近期也有類似言論。4月2日，馬雲在2017年IT領袖峰會上談及人機大戰時也表示，下圍棋的樂趣就在於對方下了一步臭棋我們搞他一下，可現在連臭棋都不下了，還有什麼意思呢？」他稱，機器如果做人能做好的事情不算什麼，機器在圍棋方面打敗了人只是侮辱了一下人而已。機器應該做人類做不到的事情，機器應該有自己的思考。（周峰）