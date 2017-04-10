【大成報記者彭維乾／苗栗報導】苗栗縣警局竹南、頭份、通霄及大湖等4分局長異動，昨日舉行聯合交接暨授階典禮，縣府秘書長陳斌山期勉新任分局長能延續苗警優良傳統，全力投入轄區交通及治安維護，提供縣民優質生活環境。縣警局這一波的人事異動中，原竹南分局長莊武能調任宜蘭縣警局宜蘭分局長，職缺由大湖分局長陳宏賓接任；原頭份分局長林振明調任基隆市警局第二分局長，職缺由新竹縣警局橫山分局長賴銘助接任；原通霄分局長張嘉煌調任嘉義市警局第二分局長，職缺由花蓮縣警局新城分局長鄭鴻文接任；大湖分局長則由桃園市警局大園分局組長楊贊鈞陞任。交接典禮昨日上午在縣警察局3樓禮堂舉行，由縣府秘書長陳斌山、縣警局長金浩明主持布達及監交，4位新任分局長接下印信，宣誓上任，立委徐志榮、苗栗警友會理事長歐瑞生及多位縣議員、民意代表出席觀禮。縣府秘書長陳斌山並逐一介紹新任分局長學經歷，竹南分局長陳宏賓具刑事與交通專才，在大湖分局長任內對大湖草莓季交通疏導及偏鄉掃毒績效有卓越貢獻；通霄分局長鄭鴻文出身苑裡，職務歷練完整，返鄉服務駕輕就熟。頭份分局長賴銘助是苗栗子弟，曾任苗栗、通霄分局副局長，在竹縣橫山分局服務期間對掃毒及查緝山老鼠績效卓著；大湖分局長楊贊鈞雖是初次擔任分局長職務，但過往的表現相當優異，領導力獲得肯定。秘書長陳斌山表示，縣長徐耀昌重視治安工作，每月都在警察局局務會報中表揚有功人員夃民力，以提振士氣，並在財政困窘下仍追加預算添購科技器材，提升破案效率，期勉新到任局長帶領警察同仁做好各項治安與為民服務工作，創造更優質的成果。＃