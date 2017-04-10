亞洲田徑大獎賽首登台 奧運好手參賽中央社 (2017-04-10 16:10)
（中央社記者李晉緯台北10日電）亞洲田總一級賽事-亞洲田徑大獎賽今年將有1站首度移師台北進行，賽事也邀請到包括克萊（Will Claye）、董斌等奧運好手參加。
亞洲田徑總會（AAA）舉辦的一級賽事亞洲田徑大獎巡迴賽今年首度來台舉辦，將於4月30日舉行，賽事也是台北世大運測試賽。
包括2016里約奧運男子三級跳銀牌，美國選手克萊（Will Claye），2014年仁川亞運女子跳高銅牌，烏茲別克女將娜蒂亞（Dusanova Nadiya）等頂尖名將將來台參賽，台灣選手預計有陳傑、向俊賢、黃士峰等人參賽。
中華民國田徑協會理事長蔡辰威說，亞洲田徑大獎賽是亞洲最高水準的比賽，很榮幸能在體育署、台北市政府支持下，讓賽事在台灣舉辦，尤其最近連續好幾個比賽，都有選手破了全國紀錄，希望熱潮繼續下去。
陳傑、向俊賢、黃士峰都表示，今年在中國大陸的金華、嘉興，和台灣的台北進行3站的亞洲田徑大獎巡迴賽，是讓選手調整狀況的好機會，他們希望在這次比賽爭取佳績，也以賽代訓為台北世大運熱身。1060410
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