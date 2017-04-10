影／三生三世現代版 楊冪、趙又廷仙氣合體NOWnews今日新聞 (2017-04-10 16:04)
大陸夯劇《三生三世十里桃花》已播畢1個月，不少粉絲都很想念姑姑和姑父吧！這次雜誌《時尚芭莎》找來許多名人欽點的攝影師陳漫，替楊冪和趙又廷拍出一系列仙氣爆棚的封面照。
在拍照過程中，趙又廷用「繽紛」來形容楊冪，認為她是一個多采多姿的人。不少人好奇，在拍《三生三世》時，NG最多的片段是哪裡呢？楊冪和趙又廷異口同聲的說，「是東皇鐘。」趙又廷還透露，只要一念台詞就像著魔似的笑個不停。而這次夜華和白淺再續前緣，攝影師陳漫將兩人從仙界帶回現代，2017的妝感，卻仍保留著萬古上神的氣韻，光是看姑姑的照片就能感受到滿滿的仙氣啊！
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