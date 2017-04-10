中華職棒／度過9連敗低潮 陳金鋒：球隊要一起學習走過NOWnews今日新聞 (2017-04-10 16:17)
富邦悍將貴為本球季的衛冕軍，怎知開季陷入9連敗大低潮，所幸昨天（9日）6：5擊敗中信兄弟，終止這項難堪紀錄，副領隊「台灣巨砲」陳金鋒認為這是每支球隊都會參與的過程，重要的是要學習如何一起度過難關。
陳金鋒談到低潮每一支球隊都會遇到，畢竟球賽總是有輸有贏，重要的是球隊裡的球員要怎麼一起走過低潮，一起突破困難，這才是低潮過後該學到的事情。
陳金鋒認為畢竟連敗或者是連勝的時候壓力都很大，大家的關注度會比較高，所有的東西都會被放大檢視，贏也有壓力，輸得時候也會有壓力，所以大家要怎麼樣一起去走過艱難的時候，這才是棒球本身好看的地方。
至於擔任副領隊會不會感受到壓力？陳金鋒一開始先開玩笑說：「被媒體訪問壓力比較大。」後來表示：「其實球隊贏球就好了，慢慢去熟悉贏球的感覺，這也是每支球隊要學習的地方。」
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