（中央社記者潘智義台北10日電）電子紙領導廠商E Ink元太科技與日本Sony子公司Sony半導體解決方案公司宣布，雙方將成立合資公司，規劃、設計、研發、製造、銷售、經銷與授權電子紙顯示器。



元太指出，索尼（Sony）自2004年起即開始銷售採用E Ink電子紙技術的電子紙產品，E Ink元太科技和Sony公司透過廣泛的產品合作，建立非常堅實的夥伴關係。



新成立的合資公司將結合元太科技在電子紙的研發實力與製造技術，以及Sony在產品開發與行銷上的專業，致力開發新的電子紙顯示器產品或系統，更加擴展電子紙產品應用市場。



元太表示，合資公司將於4月在台灣登記，並在日本設立分公司，在通過法規申請程序後，將隨即展開營運。



元太科技透過子公司與Sony半導體解決方案公司共同持有合資公司約7成股權，為合資公司的主要股東；其餘約3成股份由專門投資新創公司的創投公司所持有，公司實收資本額為新台幣4億2000萬元。



合資公司的董事會將包括元太科技及Sony半導體公司指派的成員，現任Sony半導體公司代表取締役社長清水照士(Terushi Shimizu)將出任董事，董事長職務由元太科技總經理李政昊擔任。



除提供電子紙產品及應用之外，合資公司還將與合作夥伴公司為各類型的業務領域，開發電子紙相關的服務和解決方案。合資公司將重新定義傳統的文件作業流程，從而創建新的電子紙市場；電子紙顯示器未來將成為在社會基礎建設中，發揮高度價值的重要工具。1060410