《精靈寶可夢》官方8日證實夢幻寶可夢「瑪夏多」有出現在3DS專用遊戲軟體《精靈寶可夢日．月》之中。

一般玩家照著一般遊戲流程遊玩遊戲的話是遇不到夢幻寶可夢「瑪夏多」的，目前也沒有任何情報指出如何遇到「瑪夏多」，牠的身份完全是個謎。

在7月15日即將在日本上映的《劇場版精靈寶可夢 就決定是你了！》最新的預告裡也出現了「瑪夏多」身影。在預告片其中一個鏡頭「瑪夏多」就出現在小智的影子裡，難道小智有機會對「瑪夏多」下指令嗎？就只能等到7月15日劇場版上映才能知曉了。