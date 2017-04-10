羽球／趁勝追擊 戴資穎再戰新加坡拚后座NOWnews今日新聞 (2017-04-10 16:23)
新加坡羽球公開賽明天（11日）開打，台灣有多名球員參賽，其中最受矚目的當然是剛剛在大馬羽球超級賽拿到冠軍的世界球后戴資穎，另外周天成的表現也是焦點。
戴資穎剛剛在大馬羽球超級賽封后，挾著這個氣勢再戰新加坡羽球賽，行情看漲。戴資穎是大會第一種子球員，第一輪將碰到世界排名第16的泰國女將Nitchaon Jindapol。大馬賽在準決賽輸給戴資穎的南韓選手成池鉉，是此次大會第二種子，預料她們二人最後爭冠的機會很大。
戴資穎過去曾在2010年及2015年兩次在新加坡公開賽拿到女單亞軍，還沒贏過冠軍，這次將是她最好的機會。
周天成在大馬賽意外地在16強止步，再戰新加坡公開賽，目前世界排名第7的周天成是大會第六種子，首戰將迎戰法國選手Brice Leverdez，若無意外，應可過關。
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