「台灣巨砲」陳金鋒今年退下球衣轉任富邦副領隊，將自身所學傳授給新生代選手們。今天他在參加記者會接受媒體聯訪時表示，自己並不會懷念選手生涯，反而認為新的工作很有趣，是一個很全新的挑戰。

「不會想要回去(球場)，結束就結束了，該放下了。」陳金鋒坦然的說，自己現在就是全心做好現在的工作，主要是在二軍指導年輕球員，跟他們聊聊天、看怎麼幫助他們去突破。

接任副領隊一職也還是不久之前的事，陳金鋒認為這份工作不是像選手時代一樣，短時間就會看到結果，而是要長達兩、三年才可能看到一些端倪，是一份很有內涵的工作。

過去有不少一軍的選手，也表示希望鋒哥能指導自己的球技，像是「神拳」林益全就表示希望能和前輩學習打擊技巧。而陳金鋒也表示，自己不是一定會待在二軍，有時候也會上來看看，當然樂於分享自己的經驗。