(中央社記者吳家豪台北10日電)人工智慧系統AlphaGo去年與南韓圍棋高手李世?的精彩對弈後,又將展開人機大對決。5月23日起除對弈世界冠軍暨中國大陸棋王柯潔,更將同時挑戰多位中國大陸頂尖棋手。



Alphabet集團旗下公司DeepMind今宣布,將於5月23日至27日和中國圍棋協會及浙江省體育局,共同於圍棋發源地浙江省水鄉烏鎮,舉辦為期5天的「中國烏鎮圍棋峰會(The Future of Go Summit in Wuzhen)」。



這次DeepMind所開發的人工智慧「AlphaGo」除對弈世界冠軍暨中國大陸棋王柯潔,更將同時挑戰多位大陸頂尖棋手。



除了AlphaGo與中國大陸頂尖棋士的精彩人機對弈,首次於圍棋峰會舉辦的「人工智慧大未來(Future of A.I.)」論壇,也將聚集中國大陸頂尖棋手與來自Google的人工智慧專家,一同探討AlphaGo如何為擁有千年歷史的圍棋文化注入新能量,以及AlphaGo背後的機器學習與人工智慧技術,如何支援並解決全球複雜的議題。1060410