AlphaGo人機對決又來了 5月對弈棋王柯潔中央社 (2017-04-10 15:54)
（中央社記者吳家豪台北10日電）人工智慧系統AlphaGo去年與南韓圍棋高手李世?的精彩對弈後，又將展開人機大對決。5月23日起除對弈世界冠軍暨中國大陸棋王柯潔，更將同時挑戰多位中國大陸頂尖棋手。
Alphabet集團旗下公司DeepMind今宣布，將於5月23日至27日和中國圍棋協會及浙江省體育局，共同於圍棋發源地浙江省水鄉烏鎮，舉辦為期5天的「中國烏鎮圍棋峰會（The Future of Go Summit in Wuzhen）」。
這次DeepMind所開發的人工智慧「AlphaGo」除對弈世界冠軍暨中國大陸棋王柯潔，更將同時挑戰多位大陸頂尖棋手。
除了AlphaGo與中國大陸頂尖棋士的精彩人機對弈，首次於圍棋峰會舉辦的「人工智慧大未來（Future of A.I.）」論壇，也將聚集中國大陸頂尖棋手與來自Google的人工智慧專家，一同探討AlphaGo如何為擁有千年歷史的圍棋文化注入新能量，以及AlphaGo背後的機器學習與人工智慧技術，如何支援並解決全球複雜的議題。1060410
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