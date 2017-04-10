中華職棒／擔任富邦副領隊 陳金鋒：現在要把目光放遠NOWnews今日新聞 (2017-04-10 15:55)
「台灣巨砲」陳金鋒目前是富邦悍將新任副領隊，今天受到知名藥廠邀請站台，記者會後談到新工作，陳金鋒表示是新的體驗，和過去在場上的體驗不同，現在是要把眼光放遠。
陳金鋒談到本球季接任副領隊工作時表示，新工作和過去在球場上的性質不同，過去在場上要馬上判斷，現在擔任副領隊是要把眼光放遠，但適應良好，有不同工作體驗，感到很愉快。
目前接任副領隊的職務主要就是以二軍為主，強調是以一種輔助的角色，看哪裡有需要幫忙就會到哪邊，並不會設定是在一軍還是二軍，但主要還是待在二軍做協助的角色。
至於會不會簽下郭泓志？陳金鋒笑說這是領隊的事，最終的決定權還是在蔡承儒領隊身上，這個會和領隊討論。
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