幸福點心國際邀請賽 中州世界第三台灣第一



(中央社訊息服務20170410 14:24:57)中州科技大學餐飲廚藝系學生曾友邦、陳玠名，在陳德勝老師的指導下，於4月6日~9日參加經濟部工業局假台北南港展覽館舉辦的「2017幸福點心國際邀請賽」，在與8國精英選手同場競技下，榮獲學生組季軍，也是台灣代表隊的最佳名次，今天學生凱旋榮歸，全校師生為他們喝采，為台灣爭光，咸感與有榮焉。



經濟部工業局推動「幸福點心」計畫多年有成，今年特別於台北國際烘焙暨設備展首度升格舉辦「幸福點心國際邀請賽」，除了為台灣打造第一個國際性的專業烘焙競賽平台，更同時納入學生、職業雙軌賽制，藉此促進伴手禮產業的活絡與經營；這次比賽有來自馬來西亞、新加坡、日本、台灣、美國、南韓、菲律賓、越南等8國共十餘隊伍參加。



指導老師陳德勝表示，邀請賽並未公開甄選，而是以近兩年參賽成績優異的得獎學校為邀請對象，中州科技大學曾獲得2015年金牌，因此成為決賽入選隊伍。此次點心製作必須納入國家特色，以展現不同文化背景的烘焙成品，融入在地食材的伴手禮。因此，中州餐廚系團隊特別融合中臺灣農產品研發，設計五樣符合在地特色的臺灣伴手禮。



第一項「桔祥橙蜜酥」的金桔來自台中東勢，搭配八卦山鳳梨，融合成酸甜獨特好味道，並用彰化花壇無毒耕作的茉莉花，融入糕餅，增添淡雅香氣；第二項「薑味枇杷塔」採用台中新社、太平生產的枇杷，加入南投薑片及黑糖麥芽，熬製成特殊內餡，口味溫潤生津；第三項「麻芛番薯餅」則利用台中南屯特殊農特產麻芛，乾燥後成品與番薯巧妙結合，使麻芛特有苦味轉變成溫順口感，成為養生聖品；第四項「蕎麥麥香餅」是以彰化二林所產的蕎麥融入糕餅；第五項「台灣女兒餅」則是中西合璧，古色古香的喜餅，內餡加入埔鹽紫米，外型則是西式裝飾手法，賦予傳統產品創新的元素。



畢業於大慶商工餐飲管理科、現為中州餐廚系三年級的陳玠名同學表示，首次在隔離式的場地比賽，一舉一動都是注目的焦點，賽前長達兩個月的練習，依照比賽的規定要求製作的速度和成品的完整度，務必在時限內完成。此次可見識到其他國家選手的態度和作法，有許多足以效法的地方，也擴展國際視野，對於未來還有精進的目標。



隊友曾友邦畢業於玉山高中餐飲管理科，現為餐廚系四年級，是烘焙比賽的常勝軍；他表示，本來以為上學期的有機烘焙全國大賽金牌是在校最後一次得獎，沒想到今年有機會代表台灣參加國際比賽，這也是參加的烘焙比賽中，製作時間最長、產品最多項、動作不能停歇，完全憑著多年比賽訓練的熟悉度，才能在時限內完成，亦感謝餐廚系師長的指導及學校提供的優質環境設備，這次得獎是送給自己最有意義的畢業禮物。



中州科技大學餐飲廚藝系鄒梅君主任表示，兩位同學代表學校參與多項全國競賽，均曾得到優異的成績，此次代表國家參與國際邀請賽，實為莫大榮耀，而台北國際烘焙暨設備展是國內烘焙界最大盛事，參與人數高達數十萬人，同學所展現的精湛技術，大幅提升中州餐廚系的知名度，也證明中州是培養廚藝人才的搖籃，所有的學生只要肯吃苦學習，都能在優質的師資設備中精進廚藝，成為餐飲界的優秀人才。



訊息來源：中州科技大學



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