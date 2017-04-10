台電加倍響應全國揪團認養淨灘 肩並肩攜手守護18公里海岸線



(中央社訊息服務20170410 14:24:26)台電加倍響應今(106)年環保署發起的認養海岸淨灘活動，相挺台灣海洋保育，計有14個單位包含12座發電廠、再生能源處及海域風電施工處，認養本島及離島共18公里的海岸線，約等同台電2萬6千多名員工肩並肩的長度，要一起攜手淨灘守護福爾摩沙的美麗海洋。今(10)日台電副總經理陳建益代表出席環保署於台大公共衛生學院101講堂舉辦的「大家相揪來拚掃，海好有你淨幸福」記者會，與各縣市企業及民間團體共同宣布參與海岸淨灘認養活動，也為4月22日「全國揪團認養淨灘活動」暖身，匯集你我的力量來清潔海岸，為台灣海洋保育盡一份心力。



台電指出，從民國83年起台電每年都會於中秋節前夕在全台各地辦理淨灘活動，動員同仁及眷屬並邀請鄰近社區鄉親共同清潔海灘，近10年淨灘已累積超過60萬公斤的垃圾量。台電除了定期中秋淨灘外，濱海電廠及施工單位也於93年起陸續認養周遭環境的古蹟、道路及海岸，去年計有7個單位認養海岸、11個單位認養道路，與當地的環保單位與鄉鎮公所合作，不定期號召台電員工、社區居民及社福團體一起清潔環境。



台電也進一步從民國100年開始在每年淨灘活動中導入ICC(International Coastal Cleanup)國際淨灘行動的機制，將清除的廢棄物依來源分類並紀錄種類、數量等資料上傳與國際接軌，供學術團體分析海洋廢棄物來源，希望藉此提升社會大眾對環境保護的重視。結合ICC機制的隔年，台電更透過淨灘，以撿拾1公斤的垃圾就捐助10元的方式，贊助董氏基金會辦理校園公益活動，讓淨灘不只作環保也清掃青少年的心靈垃圾。



台電不只捲起袖子淨灘來推廣海洋生態保育，也持續投入海洋研究及教育工作，例如委託專家學者長期調查監測南灣海域珊瑚生態並在核三廠進出水口海域進行珊瑚培育，維護「魚類的伊甸園」，並與附近中小學攜手推廣珊瑚礁生態保育之環境教育。近年更在林口電廠周邊海域研發「海洋牧場」，要利用微藻來捕捉二氧化碳，今年也舉辦博士招考延攬生態電廠及海洋牧場專業人才，展現發展循環經濟、維護海洋保育的決心。



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訊息來源：台灣電力股份有限公司



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