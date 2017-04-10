元培醫事科技大學與紐西蘭林肯大學合作同學可多重選擇



(中央社訊息服務20170410 14:24:01)元培醫事科技大學與紐西蘭林肯大學合作，在元培就讀可以至紐西蘭商學院及林肯大學分獲學士、碩士學位，同學可以多重選擇。紐西蘭林肯大學Sam Yu教授今（10）日特至元培實際了解，策略長蔡玟賢代表學校、國際長黃曉令與產業與管理學院院長劉中和、資管系系主任劉淑範、企管系系主任林淑芳、應英系系主任林宛瑄研商更進一歩的了解合作。



策略長蔡玟賢代表學校在二月間與紐西蘭林肯大學簽訂策略聯盟，今（10）日紐西蘭林肯大學Sam Yu教授即特前來元培醫事科技大學，會中則以目前產業與管理學院的資管系、企管系及應英系則與該大學合作較適宜，因此雙方即針對此實際了解可行性。



企管系林淑芳、資管系劉淑範表示，以目前元培六月畢業，前往時間以七月等適宜，而在紐西蘭商學院就讀一年及林肯大學一年，一年所需學費及生活費用等也不少，只優惠16週英語課程，首次合作是否能有更多的優惠等等。



林肯大學Sam Yu教授也說明，同學們在紐西蘭商學院就讀也可以一週有20小時工讀，畢業後則在紐西蘭可工作一年，前者工讀時薪較少，畢業後工作薪水較高。至於優惠部分則將帶回與學校評估告知。



此一合作計畫將可以帶給同學多重選擇，也就是同學若有意至國外發展者可以至至紐西蘭商學院及林肯大學分獲學士、碩士學位，在元培謮三年，再至紐西蘭商學院謮一年拿到學士學位及林肯大學謮一年獲碩士學位。即可在國外發展等。



接著林肯大學Sam Yu教授參觀光宇藝術中心、校史館及生技系等校園。林肯大學Sam Yu教授對元培醫事科技大學也有很深刻印象，且很歡迎元培醫事科技大學同學至紐西蘭林肯大學等就讀。



訊息來源：元培醫事科技大學



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