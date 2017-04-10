海大與洋巡總局策略聯盟辦理船員專業訓練



(中央社訊息服務20170410 14:23:22)行政院海岸巡防署海洋巡防總局與國立臺灣海洋大學策略聯盟船員專業訓練班今(10)日正式上課，由謝慶欽副總局長與張清風校長共同主持開訓典禮，雙方共同為國家培育專業海洋人才。 海洋大學校長張清風表示，海岸巡防為國家安全的根本，海洋巡防總局長期以來維護臺灣地區海域秩序、海上救難、海洋災害救護、海上糾紛處理、漁業巡護、漁業資源維護、海洋環境保護及保育與資源保護利用等工作，一直以來與海洋大學都有密切的互動，未來在人員教育訓練、研究船勤務、學生就業等各方面將有更緊密的合作。 海洋巡防總局副總局長謝慶欽表示，海洋大學教學卓越，尤其在航海領域更是全國的翹楚，為了強化巡防艦船艇人員航行安全及海事救難等專業能力以符合聯合國MOC國際海事組織及STCW國際公約相關規定，特別與海洋大學策略聯盟，委託航海人員訓練中心辦理船員專業訓練班，希望大幅提升相關人員航海專業職能，創造更優異的績效，為民眾提供更好的服務。 謝慶欽副總局長強調，透過與海洋大學策略聯盟，希望達成雙方訓練及教學資源共享、師資相互交流並提升海事專業學能、加強學術與實務交流，達到學術、理論與實務結合的目標，同時鼓勵海大學生報考「警察特考」航海與輪機類科、「海巡特考」，投入海巡陣容。 今年度船員專業訓練班將舉辦4班次、10梯次，共有144位海巡在職同仁參訓，將依「海岸巡防機關艦船艇人員訓練測驗及發證要點」辦理核發管理級雷達及ARPA(自動測繪雷達模擬機)訓練適任證書相關要件。



訊息來源：國立台灣海洋大學



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