沈國榮：一例一休缺彈性 廠商難適應中央社 (2017-04-10 15:50)
科學園區同業公會理事長沈國榮10日出席大新竹產業發展策略聯盟合作備忘錄簽約儀式，他針對一例一休政策為廠商發聲，他說，廠商並不是反對一例一休，最令廠商無法適應的是法令缺乏彈性。中央社記者張建中攝 106年4月10日
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