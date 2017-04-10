科學園區同業公會理事長沈國榮10日出席大新竹產業發展策略聯盟合作備忘錄簽約儀式，他針對一例一休政策為廠商發聲，他說，廠商並不是反對一例一休，最令廠商無法適應的是法令缺乏彈性。中央社記者張建中攝 106年4月10日