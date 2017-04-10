哈登也拿下第21次大三元 季後賽可能與威少對戰中廣新聞網 (2017-04-10 15:10)
雷霆隊的威斯布魯克今天締創NBA單季最多大三元的歷史新紀錄，目前被認為本季最具MVP競爭力的兩人就是威少跟火箭隊球星哈登。哈登今天也不遑多讓，也演出35分11籃板15助攻的大三元，率火箭隊以135比128擊敗國王隊。以兩隊目前勝敗戰績排序觀察，西區季後賽很可能就是火箭與雷霆對戰，也是威少跟哈登兩位球星的對戰。
火箭隊在命中率、籃板等各方面數據表現都優於國王，但是全隊發生了18次失誤，國王則只有5次失誤，使火箭隊無法拉大兩隊分差。哈登打了36分鐘拿下本季個人第21次大三元，不過包辦了10次失誤。
國王隊得分點分散，七人得分上雙，先發控衛勞森20分11助攻，拉比西瑞25分，史丹16分10籃板。
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