▲五月天「人生無限公司」世界巡迴演唱會。（圖／翻攝自阿信臉書，2017.04.10）

華人第一天團五月天目前正在舉辦世界巡迴演唱會「人生無限公司」，昨（9）日巡演來到杭州站，凌晨時阿信失眠在臉書發文，和網友們閒話互動，文末阿信還幽默問：「欸⋯凌晨三點哪裡有早餐店？」意外引起網友熱議。

因偶像在臉書發問尋覓，粉絲們熱情回應，竟討論起早餐話題，還有粉絲開玩笑說：「吃我幫你做的法式吐司好嗎？」阿信幽默回：「email給我，不過⋯別壓縮它，會壓扁。」笑翻眾網友。