五月天阿信半夜不睡 要粉絲「email早餐」NOWnews今日新聞 (2017-04-10 15:24)
華人第一天團五月天目前正在舉辦世界巡迴演唱會「人生無限公司」，昨（9）日巡演來到杭州站，凌晨時阿信失眠在臉書發文，和網友們閒話互動，文末阿信還幽默問：「欸⋯凌晨三點哪裡有早餐店？」意外引起網友熱議。
因偶像在臉書發問尋覓，粉絲們熱情回應，竟討論起早餐話題，還有粉絲開玩笑說：「吃我幫你做的法式吐司好嗎？」阿信幽默回：「email給我，不過⋯別壓縮它，會壓扁。」笑翻眾網友。
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