「白目樂隊」反骨演出 辣妹主唱放話幹掉不爽NOWnews今日新聞 (2017-04-10 15:30)
高學歷團體「白目樂隊」不受拘束、具有高度渲染力的邪教式演出，帶給歌迷龐大的視聽衝擊，更受黃子佼、陳綺貞、瑪莎等人好評推薦。他們將在台北舉辦「如虎堂 Show Case / 白目樂隊 新歌演唱會」女主唱高小糕更喊話要將歌迷對生活中的憤怒「一秒幹掉」。
「白目樂隊」女主唱高小糕曾在演出中喝酒摔酒瓶、露點走光、拿鞭子打男觀眾，她說做這些事並不是行銷手段，只因為一字「爽」。小糕說，「我是制霸全場的辣妹，一秒幹掉你的不爽！」認為每個人都需要被解放，因此在舞台上用力的展現最真實的自己。雀斑樂團林以樂更說，「白目那些聽上去很酷的東西，都是用命換來的。」而白目樂隊這次的演唱會地點，選在神秘東區倉庫，門票「444」元，打破傳統，用世俗裡代表不吉利的數字，流露白目的反骨精神。
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