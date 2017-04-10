火腿隊22歲「二刀流」小將大谷翔平今天被診斷出患了「B型流感」，繼8日因跑壘拉傷左大腿二頭肌後，又感冒，實在是禍不單行。

大谷昨天才被取消登錄，今天也到東京都內醫院接受檢查，原本會在二軍「鎌ヶ谷」先稍做休養，但考量到他感冒情況，不會進宿舍「勇翔寮」。

預計大谷要休養2天以上，然後才會到二軍，要開始復健。