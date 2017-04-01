中華職棒／適時一擊的功力 猛獅最猛NOWnews今日新聞 (2017-04-10 14:53)
統一獅目前戰績8勝3敗，與Lamigo桃猿並列第一。獅隊整體打擊成績平平，2成41，四隊最後一名，但獅隊打擊群適時一擊的功力最強，得點圈打擊率3成37，居四隊之冠，這是獅隊開季能戰績不錯的主因之一。
長期以來，獅隊整體打擊的能力不如其他三隊，這個問題一直困擾著獅隊。即使本季開季以來，獅隊打擊率2成41，仍是在四隊排名最後一名（富邦悍將2成98、中信兄弟2成71、桃猿2成63）。
不過獅隊球員增強了適時一擊的功力，經常在關鍵時刻給對手狠狠一擊，全隊的得點圈打擊率3成37，居四隊之冠，唐肇廷得點圈9打數6安打，打擊率高達6成67，高志綱6成，陳康基5成，潘武雄4成，陳傑憲3成64，林志祥3成33，鄭鎧文3成，從這些數據可看出，獅隊打擊群的殺傷力很強。
悍將是目前四隊打擊成績最好的球隊，得點圈打擊率2成93，雖不如獅隊，但也不差。悍將目前敬陪末座，與投手群表現不佳有很大關係。
中信兄弟目前轟了23支全壘打，居四隊之冠，確實展現了強攻的特色，但得點圈打擊率2成26，只能說是表現平平。
至於桃猿，得點圈打擊率僅1成88，適時一擊的能力最弱，暴力猿打線何時能發揮，是未來觀察的重點。影片連結（https://youtu.be/mJnLCPEA_CQ?list=PL5xHQ8qHh3i97u-POre7hv8iThHDcl0Oy）
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