「八十臺陽•再創高峰」特展12日起盛大展出



(中央社訊息服務20170410 14:00:22)由文化部所屬之國立國父紀念館及臺陽美術協會合辦「八十臺陽•再創高峰」特展，將於106年4月12日起至4月23日止，在該館中山國家畫廊及博愛藝廊精彩展出。



臺陽美術協會創立於1934年，是臺灣最老字號影響最深遠的美術團體。由留日、留法前輩畫家楊三郎、陳澄波、顏水龍、李梅樹、廖繼春、李石樵、陳清汾和立石鐵臣共同發起創立。從1935年起開始舉辦第一屆臺陽美展，並對外公募作品設獎項鼓勵年輕藝術創作者。除了1945年至1947年因時局動盪休會三年，自1948年第11屆起至今（2017）堂堂邁入第80屆。



該會自60屆起每逢五年即擴大舉辦特展，本屆特別向家屬及收藏家商借到創會的臺灣七位前輩大師廖繼春（龜山島晨曦）、陳澄波（古廟）、楊三郎（聖心堂舊巷）、李梅樹（溫暖）、顏水龍（三地門小孩）、李石樵（玫瑰花與裸女）、陳清汾（淡水河）的大作齊聚一堂，也商借到「台展三少年」的陳進（西雅圖）、林玉山（離原春風）、郭雪湖（蘭花）等已故前輩畫家共58件作品共襄盛舉，並特邀李奇茂、施翠峰、廖修平等前輩畫家和會員陳銀輝、吳隆榮、郭東榮、陳景容、沈國仁、陳輝東、羅振賢、曾得標、蒲浩明等的86件作品暨公募作品88件共同展出。內容包含油畫、墨彩、膠彩、水彩、版畫、雕塑等六類共232件。



該次除擴大舉辦特展，同時頒贈「九十、八十高齡資深大師貢獻獎」予受邀參展的國內畫壇之藝術前輩們，感謝他們多年持續不懈，努力創作，對發揚臺灣美術教育銜續貢獻心力。今年共有沈國仁、李奇茂、施翠峰、郭東榮、詹浮雲、王水河、陳銀輝、廖修平等25位前輩藝術家將授此殊榮，同時也將舉辦學術研討會，編印精美專輯，並安排臺北、臺中、嘉義、高雄等縣市巡迴展覽，畫藝傳香，芬芳永世。



創始人之一的已故前輩大師楊三郎先生曾言：「藝術是一條跑不完的路。」臺陽美術協會全體會員將持續為發揚臺灣美術教育貢獻心力。「八十臺陽•再創高峰特展」是一場豐富的藝術饗宴，歡迎各界賢達踴躍蒞臨觀賞。



該展訂於4月15日（星期六）下午2時30分，在該館二樓中山國家畫廊盛大舉行開幕典禮，歡迎各界踴躍參加。相關資訊請逕上國立國父紀念館全球資訊網網站www.yatsen.gov.tw查詢或電洽該館服務臺(02) 27588008 分機545、546。(廣告)



展覽名稱：「八十臺陽•再創高峰」特展展覽期間：106年 4月 12 日至4月 23 日展覽地點：中山國家畫廊、博愛藝廊開幕儀式：106年4月15日(星期六)下午2時30分



訊息來源：文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/211448.aspx