鄭善禧的彩墨視界邀請展



(中央社訊息服務20170410 13:58:50)第一屆國家文化藝術基金會美術類國家文藝獎得主「鄭善禧的彩墨視界邀請展」將於4月15日至6月11日在文化部所屬國立中正紀念堂管理處1展廳展出逾兩百幅作品，包含山水、人物、布袋戲偶、玩偶、文人畫及書法等不同的主題區塊。



主辦單位中正紀念堂管理處表示，鄭教授曾獲第一屆國家文化藝術基金會美術類國家文藝獎得主及第36屆行政院文化獎，年屆85仍持續以藝術實踐生活，作品充滿濃郁的人文氣息。濃豔的山景、鮮明用色的布袋戲偶，以及質樸、練達的繪畫語言，自然流露出藝術的生命力；其繪畫的題材與落款，也道盡對於人的親切情感。此外，在5月20日下午1時30分在中正紀念堂演藝廳有場由文化部文化資產局前局長王壽來、國立故宮博物院前副院長林柏亭，以及金門縣文化局長呂坤和主講的免費講座，歡迎各界蒞臨參加。



鄭教授自述「繪畫、文學、書法、篆刻本各有獨立範疇，而『文人畫』能統合一氣」，此一觀念在作品中處處可見。如玩偶系列之《玩偶-米老鼠與兔寶寶》，在老師深厚底蘊的筆墨技術下，展現出單純而和諧的美感，作品的落款「米老鼠八十六果然是位老先生，著飾唐裝瓜皮帽，確信夫子能說道。環球觀眾無數計，打從孩子看到老，至今令人人都說好」，童心童趣躍然紙上。



除了樸拙與童趣的展現，104年創作的金門馬祖系列之一《看海》，傳達出對於和平的想望。作品使用了紅黃藍綠四組近乎原色的鮮豔組合，特意刷淡營造蒼涼感，搭配眺望海景的構圖，使觀者進入遙望與沉思之中，而從落款文字「海邊觀景連線軌竿 金門特有如此景觀 追憶當年烽火漫天 今日來此怡情玩賞 兩岸互通和平是尚 國家永寧海不起浪」可以窺見老師的心情。



談到鄭教授的繪畫特色，不得不提的是寫生與重彩。如作品《礁石亭》，曲折卻俐落的礁石海景構圖，建立於老師深厚的寫生底蘊。藍與綠的重彩展現岀鮮明情意，視覺上也暗示了作畫時天候環境，可以看出，用色大膽、而布局與筆法細膩動人的卓然特色。(廣告)



訊息來源：文化部



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