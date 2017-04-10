崑山科大餐飲系師生三人獲全國優秀青年表揚



(中央社訊息服務20170410 13:58:21)一年一度的全國優秀青年及表揚大會登場，崑山科大餐飲管理及廚藝系助理教授劉俊良，以及餐飲系二年級王芢淮、陳敏蕙等三人，分別榮獲社會優秀青年及大專優秀青年，並前往臺北救國團青年活動中心及臺南一中參與表揚活動，餐飲系師生表現優異，全校與有榮焉。



充滿教育熱忱的劉俊良老師於去年八月進入崑山科大，他累計投入教職工作已有十年，陸續參與國際競賽拿下獎牌約30面，秉持著做中學、學中教的精神，持續對學生付出關懷與鼓勵，引導學生精進廚藝之路不遺餘力，同時激勵學生建立自信、帶領學生在國際廚藝競賽上展現自我、獲得佳績，深受學生歡迎。



就讀餐飲系的二年級王芢淮和陳敏惠在校表現傑出，從課業學習、證照考取、參加競賽和育幼院推動義煮等公益活動，皆有良好表現。其中，王芢淮多次代表學校參加國際級比賽連奪佳績，獲得2016泰國UCC國際極限廚師挑戰賽1金1銅、2016第18屆中國FHC國際烹飪藝術大賽1銀2銅等優異成績，積極學習、努力不懈的態度受師長肯定。王芢淮表示，每次前往不同的國家進行比賽，都能夠吸收當地飲食文化的特色並加以運用，過程中與團隊一起進行發想與料理設計，更有不同的收穫。



努力進取、品學兼優的陳敏蕙則擔任校內國際餐飲技藝研習社社長，熱心公益、重視團隊精神的她，經常帶領社團成員前往育幼院義煮美食，將在校所學的餐飲技能學以致用，讓自身力量回饋於社會，更多次代表學校參加國際級廚藝競賽，獲得2016檳城國際沙龍廚藝競賽1銅2佳作及2016中國國際烹飪藝術大賽1銅等優異成績。 餐飲系主任洪廷瑋說明，該系成立至今邁入第五年，年年以穏健步伐正向成長，對學生要求國際化，經常帶領學生參與國際性廚藝競賽、輔導考取國際證照成績優異；對內教學品保與教育態度則嚴格落實要求，讓學生在就學中能學習更多的專業技能與良好態度，在招生競爭的環境中，讓學生銜接就業更能學以致用，發揮一技之長。青年創造時代，時代考驗青年，該系餐飲系師生能獲得肯定，更能作為青年創新翻轉的好榜樣。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/211445.aspx