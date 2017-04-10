沖繩辦婚禮94狂 小資新人圓夢超easy



(中央社訊息服務20170410 13:31:47)近期演藝圈喜事頻傳，看了這麼多藝人到國外結婚的新聞，準新人們是不是也很羨慕呢，但好像又覺得到國外結婚開銷很大，口袋不夠深其實現在到國外辦婚禮，費用很平民，小資新人輕輕鬆鬆就能夠圓夢哦！



在鄰近的南國-沖繩有許多教堂，每間教堂風格、特色都不同，最大的賣點就是都與大海鄰近，不僅在視覺上大大加分，就連質感也變高很多。以沖繩的麗貝菈教堂為例，是一間希臘愛情海風格的教堂，清澈湛藍的海域、自由奔放的海島氣息，讓您不用花昂貴的機票和請長假特地遠赴歐洲，也可以拍出唯美與浪漫！



僅只有拍攝出希臘風，或許有些人還不滿足，沒關係！在這裡還有很特別的婚紗照拍攝體驗，一個是深受大人小孩都喜愛的海豚，有著看起來友善的形態和愛嬉鬧性格的牠們，也可以一起見證參與您和另一半的愛情誓約哦！在這裡會安排海豚的親親秀，都是受過訓練的可愛海豚，在訓練師指令下，海豚會給您一個大大的KISS，開心的與新人互動，就像把祝福傳遞給新人一樣，逗趣且生動的經驗肯定會很難忘。



國內婚禮業者推出顛覆以往傳統的婚紗照模式，因應想法多元的新人們，如果和海豚拍照還意猶未盡，也者還可以安排新人搭乘遊艇拍婚紗照，和海鷗一起翱翔，乘風飛揚的感覺浪漫又吸睛，不用花大錢、也不用飛很遠，簡簡單單就可以在沖繩滿足您所要的需求，且高貴不貴。



海外婚禮和婚紗照的拍攝選擇很多，尤其現在物價水漲船高，在這麼近的沖繩就可以拍出這麼獨特的風格，趁著日幣貶值，這麼好的時機得趕快把握！



訊息來源：butterflystory



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