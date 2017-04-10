大堡礁連兩年白化 完全沒機會復育中央社 (2017-04-10 14:09)
（中央社雪梨10日綜合外電報導）科學家今天證實澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）再次遭到海洋暖化衝擊，並警告，礁群連兩年白化，「完全沒有機會」復育。
法新社報導，研究人員表示，2016年大堡礁嚴重白化之後，上月又偵測到1輪大規模白化，空拍調查2300公里長生物多樣性礁群，證實他們的憂慮其來有自。
去年受創最嚴重的是大堡礁北區，現在則是中間區塊受影響最大。大堡礁名列世界遺產之一。
澳洲詹姆士庫克大學（James Cook University）海洋生物學家凱瑞（James Kerry）表示：「即使是成長最快的礁群，完全復育至少也要花上10年，所以隔12個月又發生大規模白化，2016年受損的礁群完全沒有復育機會。」
詹姆士庫克大學珊瑚礁卓越研究中心（Centre of Excellence for Coral Reef Studies）主任休斯（Terry Hughes）表示：「這次接連白化事件影響長達1500公里，只有南部的1/3得以倖免。」
休斯告訴英國廣播公司（BBC）：「1988年以來，我們看過4次類似事件，時間間隔差異甚大，這次是相隔最短的一次。」1060410
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