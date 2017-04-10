▲竇智孔（上）和老婆幃幃（下左）今替兒子「竇大褔」慶祝滿月。（圖／傑星提供，2017.04.10）

竇智孔和老婆幃幃上月8日喜迎愛子誕生，夫妻倆初為父母的喜悅之情依舊溢於言表，他選在滿月之際公告兒子本名為「竇大褔」，特別的是「褔」 是衣字旁的「褔」，他送出與兒子名同音的「豆大福」甜點當滿月禮盒，加上老婆幃幃親筆手繪的小卡，分享兒子滿月的喜悅。

他幫兒子取名並沒算筆畫，也沒考慮生辰八字和生肖等姓名學概念，「我不相信命理占卜這些論述，小孩的未來靠他自己的努力和智慧，在他成長過程中多關心他，因應他嗜好興趣而有所學習、幫助他成長，這比光算筆畫卻忽略其成長過程來得更實際，名字充其量只是一個標籤。」

▲竇智孔送出和兒子名字同音的「豆大福」禮盒，當做滿月禮。（圖／傑星提供，2017.04.10）

他覺得「竇大褔」這名字滿好的，「日本明月堂的豆大福，一直給人幸福、福氣的印象，大褔這兩字也很大器，名字好記又好叫，這樣就夠了。」是否擔心小孩的名字被同學拿來開玩笑？他回應「大褔大褔，沒什麼不好的，不怕！」他也趁著老婆做完月子、出關後，帶她欣賞自己主演的果陀劇場《愛呀，我的媽！》的首演，「帶她出來走走，這一陣子她忙壞了，謝謝她給我這樣一個完整的家。」