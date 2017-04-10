《花花公子》創辦人91歲大壽 「爺孫戀」前女友祝賀NOWnews今日新聞 (2017-04-10 13:42)
知名成人雜誌《花花公子》創辦人休海夫納（Hugh Hefner）9日迎來91歲大壽，他的前女友之一卡德拉威爾金森（Kendra Wilkinson）雖已嫁做人婦，還當了兩個孩子的媽，但仍在這一天抽空為過去「恩人」過生日。
卡德拉威爾金森擁有一頭漂亮金髮、亮麗外貌以及火辣身材，2000年初左右以「休海夫納的女友」開始闖出名號，打造「性感女神」印象，從原本又小又舊的公寓搬進「玩伴女郎官邸」中，她曾透露住進豪宅的代價就是「滿足休海夫納的性慾」。
2009年，卡德拉威爾金森搬離玩伴女郎官邸後，遇見現任老公漢克貝斯可（Hank Baskett）並育有一對可愛的子女，但她仍未忘記休海夫納對她的照顧，在他生日這天上傳一張合照至Instagram，並祝賀生日快樂：「海夫（Hef）生日快樂！謝謝你帶來的一切，人們也許不能理解，但是這是因為他們並不像我一樣幸運有機會去認識你，我會永遠會你慶祝的！」
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