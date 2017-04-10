中華職棒／桃猿強在先發 統一獅猛在牛棚NOWnews今日新聞 (2017-04-10 13:57)
中華職棒Lamigo桃猿與統一獅目前以8勝3敗並列第一，從開賽至今可看出，兩隊能夠打出佳績，以投手表現來說，桃猿強在先發投手，統一獅則是牛棚投手表現優異。
其實桃猿與獅隊的打擊表現並不出色，桃猿打擊率2成63、獅隊2成41，都不如富邦悍將的2成98以及中信兄弟的2成71，但猿獅兩隊卻能戰績領先，主要還是投手群穩定的表現，帶給球隊很大的安定感。
桃猿全隊投手防禦率3.31，是四隊最好的成績，尤其是先發投手群，防禦率僅2.82，史博威、道恩斯各拿下1勝，防禦率都是1.50，賽格威防禦率3.27，戰績2勝1敗，這3名洋投穩定的表現，是桃猿爭取佳績的利器。
獅隊投手防禦率4.05，排名第二，先發投手表現平平，但後援投手相當出色，目前防禦率2.95，居四隊之冠。
獅隊本季竄起的本土投手邱浩鈞，目前出賽8場投8局，沒失分，新洋投狄馬克出賽7場投7局也沒失分，戰績1勝2救援，加上江承峰也有不錯的表現，讓獅隊的牛棚相當穩固，
中信兄弟與富邦悍將兩隊打擊雖強，但投手群不穩，抵消了戰力，悍將投手防禦率6.68，略優於中信兄弟的6.75。影片連結（https://youtu.be/wDv3yyJ7Y6A?list=PL5xHQ8qHh3i97u-POre7hv8iThHDcl0Oy）
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