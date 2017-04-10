元智社團表現優異 獲優等獎項



(中央社訊息服務20170410 11:16:26)元智大學「向日葵兒童服務社」、「新世紀領袖培育計畫團」於106年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動大放異彩。在全國社團激烈競爭下，雙雙獲服務性與學術性、學藝性「優等」社團。



106年全國大專校院學生社團評選於3月25、26日兩天在嘉義中正大學舉行。元智「向日葵兒童服務社」成立迄今已十八年頭，社團成立目的是為了透過社團組織，發揮一己之力來幫助更多的人。除了配合學校的迎新活動、新生訓練，設計競賽關卡，以及在社團周進行餅乾義賣外，還是以服務照護大眾社群為主。



社長陳治圻表示，兒服社也參與了教育部優先區計畫、自閉兒協進會，並長期與桃園啟智學校、桃園築夢家族、世界和平會等社福機構進行合作。因應著不同的類型，社團「量身訂做」各種趣味性、挑戰性十足的康樂營隊，以及寓教於樂的課輔活動。



陳治圻表示，這次是他第二次參與大專社評，前一次是以幹部身份觀摩與交流，這次是自己上場參賽，感受相當不一樣。很感謝夥伴們一路支持，雖然得到了優等但沒有達到自己的目標相當遺憾，此後一定會延續社團一貫的理念傳承給後輩，並加強不足的地方繼續努力，且長期以來的耕耘的努力榮獲教育部的肯定，甚感欣慰，期待下年度能有更好的成績。



新世紀領袖培育計畫團於2016年成立，社團宗旨為規劃團員就讀大學過程中，以多元課程、志工服務及舉辦校園活動等創新的培育方式，培養學生具有領導統御、團隊合作、服務公益、國際視野的領袖特質。第一次參加此次全國社評，「新世紀領袖培育計畫團」社長吳權高表示，為了這次全國社團評鑑，花了許多時間、心力在準備資料，學到許多東西以及認識其他社團，希望未來有機會運用所得的經驗，並在未來以這次的精神持之以恆地努力。



訊息來源：元智大學



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