高應大與中國大陸湖南科大及湖南工程學院簽約合作 增進兩岸學術與教育交流



(中央社訊息服務20170410 11:00:41)國立高雄應用科技大學為促進海峽兩岸高等院校之間教育和科研方面的合作與交流，於3月26日至4月5日組團前往中國福州、長沙、上海等地參訪當地大學及企業，高應大訪問團此行共參訪4所公立大學，其中與湖南科技大學、湖南工程學院簽署合作備忘錄，促進兩岸學術與教育交流，並拜訪赫比集團姚曉東董事長、美嘉科技劉紹民董事長等2位企業校友，加強互動與合作，成果豐碩。



高應大此行由楊慶煜校長、周至宏副校長、國際事務處張瑞芳副國際長及王志強組長組成訪問團，參訪中國福建工程學院、福州大學、湖南科技大學、及湖南工程學院等4所公立大學。各校師長除熱烈歡迎高應大代表團，並簡要介紹了各校概況及與台灣高校交流合作的現況，表示希望雙方今後能在學生互訪交流方面發展多樣性合作，高應大並分別與湖南科技大學、湖南工程學院簽署合作備忘錄。湖南科技大學表示，很榮幸和高應大簽約合作，希望兩校每學年薦送10名交流學習學生赴對方學校研習。



參訪期間代表團亦拜訪了高應大校友赫比集團姚曉東董事長及其夫人、美嘉科技劉紹民董事長，向他們介紹了高應大鼓勵務實致用、創新創意、跨域研發的教學特色。高應大校友們表示，中國經濟快速發展，對應用技術人才的需求極大，正是高應大師生向海外發展的絕佳契機。



高應大校長楊慶煜指出，此行參訪中國多校，除了加強兩岸學術和教育上的合作交流，更將結合企業校友資源，提供在校學弟妹海外專業實習機會，擴展本校學生國際視野與國際移動力，讓高應大的學生都能自信走出校園，在國際職場上發揮一技之長。



訊息來源：國立高雄應用科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/211440.aspx